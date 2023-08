LIDOM: ¿Tigres del Licey y Aguilas Cibaeñas jugarán unos partidos en el Citi Field? Esto dijo Ricardo Ravelo

El sueño de que los Tigres del Licey y las Aguilas Cibaeñas jueguen una serie de partidos en el Citi Field en la venidera temporada 2023/24 de la Liga de Beisbol Profesional de la República Dominicana podría convertirse en realidad en unos meses, aunque el presidente del conjunto felino Ricardo Ravelo dio unas declaraciones que dejaron ver que aún hay muchas cosas que resolver para que eso suceda.

El 10, 11 y 12 de noviembre serían las fechas que están pautadas para que, de concretarse las negociaciones, los dos equipos más ganadores de la LIDOM disputen al menos tres compromisos en la casa de los Mets.

Ante la emoción de los miles de fanáticos quisqueyanos que hacen vida en la ciudad de Nueva York, Ravelo no quiso andar con rodeos durante un encuentro celebrado en las instalaciones del Periódico Hoy en la República Dominicana. “Al día de hoy no hay nada definido”, dijo el dirigente del Licey. “Estamos en el aire con ese proyecto. Hay un comité de dominicanos en Nueva York que realiza tareas de promotores desde octubre del año pasado, pero aún no se ha podido llegar a ningún acuerdo [...] Faltan muchos cabos por atar para la serie de Licey y Águilas en Nueva York”.

Asimismo, Ravelo dejó claro que la idea de llevar algunos juegos de la LIDOM a territorio norteamericano no es nueva, más bien es un proyecto que ha querido completarse desde hace varios años, con la diferencia que para 2023 la liga está haciendo las diligencias pertinentes para intentar lograrlo finalmente.