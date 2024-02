Serie del Caribe: ¿Está listo Ramón Flores para afrontar este compromiso con Tiburones de La Guaira? (+Declaraciones)

Llegó el día no solo para los fanáticos de los Tiburones de La Guaira, sino para todos los venezolanos amantes del beisbol. La Serie del Caribe 2024 sube su telón este jueves con un encuentro reñido entre los escualos y los Tigres del Licey, representante de República Dominicana y actuales monarcas de este evento.

Luego de haber demostrado un gran nivel durante el Round Robin y la final, el conjunto que dirige el manager Oswaldo Guillén optó por llevarse 10 refuerzos de lujos a Miami. La misión no es otra que conquistar su primer trofeo de este calibre y el primero para Venezuela luego de más de una década.

Entre los peloteros que se suman a este roster se encuentra Ramón Flores, que en toda la temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) fue una pieza importante para los Bravos de Margarita. Ahora, con el uniforme escualo tratará de colaborar con lo mejor de su talento.

"Me siento muy bien, orgulloso de poder lograr una nueva meta como jugar mi primera Serie del Caribe. Cuando me dieron la noticia me llené de alegría, de mucho compromiso y orgullo de representar a Venezuela", confesó el barinés para Sport Web Publicidad.

La agencia recalcó que Flores es de esos jugadores que se caracterizan por su constancia y trabajo arduo, detalles que lo han llevado a protagonizar grandes momentos con el conjunto insular en la LVBP en los últimos años.

"Gracias a la gerencia de Tiburones de La Guaira por la oportunidad de vestir y representar sus colores y los de Venezuela. Con mucho orgullo daré lo mejor de mí en esta Serie del Caribe, esperando que sea la primera de muchas que me disfrutaré al máximo. Estoy listo para ayudar en lo que pueda al equipo", finalizó.

El zurdo de 31 años bateó para .270 en la Ronda Regular producto de 53 imparables en 196 turnos al bate, con seis dobles, dos triples, tres jonrones, 40 carreras anotadas y 33 impulsadas. En cuanto a la postemporada, su aporte en 16 encuentros fue de 14 indiscutibles, cinco anotadas y cuatro empujadas, con .219 de promedio.