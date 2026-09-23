Andrés Machado y su carrera contra el tiempo para cerrar una temporada histórica en Japón

Andrés Machado está protagonizando una gran zafra en el beisbol japonés, donde se ha consolidado como uno de los principales brazos del bullpen de los Búfalos de Orix.

Machado no cede terreno en la lucha por los salvados

El relevista venezolano campeón del Clásico Mundial consiguió este martes su rescate número 34 de la temporada, en la victoria de Orix sobre los Marinos de Lotte en el Estadio ZOZO Marine de Chiba.

Aunque permitió un cuadrangular en la última entrada, el derecho recuperó la compostura y completó el episodio para concretar su tercer salvamento consecutivo. Con esta actuación, dejó su efectividad en 1.23.

En su tercera campaña en la NPB, Andrés Machado se mantiene como colíder de la Liga del Pacífico, igualado con Kazuki Sugiyama, de los Halcones de SoftBank, con 34 rescates. Rikuto Yokoyama, de los Marinos de Lotte, ocupa el siguiente puesto con 33.

El oriundo de Urama acumula 50 apariciones, con récord de 3-1, 47 ponches, siete boletos y 0.86 de WHIP.

Caribes lo espera para la 2026-2027

El desempeño del relevista también genera expectativas en Caribes de Anzoátegui, organización que confía en poder contar con él para la temporada 2026-2027 de la LVBP.

Y es que como muchos recordarán, Andrés Machado participó por última vez en el torneo invernal venezolano durante la campaña 2025-2026. En siete encuentros, dejó marca de 0-1, con dos salvados, 3.86 de efectividad, dos boletos y cinco ponches en siete innings de labor.

Su posible incorporación representaría una alternativa de experiencia para el bullpen de la Tribu, mientras el lanzador busca cerrar su destacada temporada en Japón con el liderato de salvados.