NBA: ¡Por el campeonato! Así quedaron las series de Playoffs

Este viernes 19 de abril se conocieron los dos equipos restantes que estarán en las series de Playoffs de la NBA. New Orleans Pelicans superó 105-98 a Sacramento Kings, mientras que Miami Heat derrotó de forma contundente a Chicago Bulls con pizarra de 112-91. Ahora ya se saben cuáles serán los 16 equipos que pelearán por el campeonato de la NBA.

Todo está servido para que a partir de este sábado 20 de abril comience la fiesta de la Postemporada en el mejor baloncesto del mundo, con Boston Celtics como claro favorito en el Este y una lucha un poco más pareja en el Oeste, con Oklahoma City Thunder, Denver Nuggets y Minnesota Timberwolves como principales candidatos.

Así quedó el cuadro de Playoffs rumbo a las Finales.

Conferencia Oeste

(1) Oklahoma City Thunder vs New Orleans Pelicans (8)

(2) Denver Nuggets vs Los Angeles Lakers (7)

(3) Minnesota Timberwolves vs Phoenix Suns (6)

(4) Los Angeles Clippers vs Dallas Mavericks (5)

Conferencia Este

(1) Boston Celtics vs Miami Heat (8)

(2) New York Knicks vs Philadelphia 76ers (7)

(3) Milwaukee Bucks vs Indiana Pacers (6)

(4) Cleveland Cavaliers vs Orlando Magic (5)