NBA: Miami Heat busca este fichaje para volver a crear una dinastía

Miami Heat es una de las franquicias más exitosas que tiene la NBA desde al menos los últimos 20 años. En 2006, con Dwayne Wade y Shaquille O'Neal, los de Florida lograron su primer anillo, luego, con el Big Three formado por Wade, LeBron James y Chris Bosh consiguieron ir a cuatro finales seguidas y obtener dos títulos.

Todos estos jugadores ya no forman parte de Miami Heat. Sin embargo, el que se mantiene es Erik Spoelstra, que pese a no levantar el trofeo de campeón, llegó a otras dos Finales de la NBA. Esta campaña 2023-2024 se quedó corto. Su equipo sufrió la baja de su principal figura, Jimmy Butler, quien no pudo participar en la serie de Playoffs de la Conferencia Este ante Boston Cetlcis, que terminó 4-1 a favor de estos últimos.

Miami Heat quiere volver a ser protagonista en la NBA

Ahora, con la temporada ya finalizada para los de Florida, se cree que Butler no seguirá en la organización. Por ello, la directiva ha buscado ya en el mercado para suplirlo de cara a la 2024-25.

Uno de los que suena para ponerse el uniforme de Miami Heat es Lauri Markannen, quien brilló la última temporada con Utah Jazz. Así lo comunicó el periodista Sean Deveney. De acuerdo a su información "Miami está interesado en canjear por Lauri Markannen ya que su contrato expirará en el verano de 2025".

Lauri Markkanen, All Star en 2023, terminó la última temporada con 23.2 puntos, 8.2 rebotes y 2.0 asistencias de promedio en 33.1 minutos. Además, exhibió un 39.9% de efectividad en sus lanzamientos desde la línea de tres.