NBA: ¿Los odia? Esto dice Kyrie Irving sobre enfrentar a Boston Celtics en las Finales (+Video)

Los Dallas Mavericks y Boston Celtics se medirán este próximo 6 de junio en el inicio de las Finales de la NBA, siendo un escenario muy prometedor y con una rivalidad que emocionará a todos los aficionados.

Kyrie Irving regresa al TD Garden

Esta instancia supone el regreso de Kyrie Irving al TD Garden, un estadio donde dicho jugador no es bienvenido y donde tiene un pasado oscuro, por lo cual su regreso significará una fuerte prueba de fuego para este talentoso jugador. Sin embargo, Irving ha tenido la oportunidad de pronunciarse al respecto de las Finales ante el conjunto de Massachusetts.

El base de los Mavs, Kyrie Irving, habló sobre su tiempo con los Boston Celtics y enfrentarlos en las Finales de la NBA: "Cuando jugamos en los playoffs y todos me vieron hacer un gesto obsceno y perder un poco los estribos, eso no fue una gran representación de quién soy y cómo me gusta competir a un alto nivel... He podido crecer desde entonces. Por supuesto, va a ser un ambiente agitado [en Boston], pero lo veo como una relación saludable que tengo con los fanáticos".

Irving jugó dos temporadas para los Celtics antes de unirse a los Brooklyn Nets en la agencia libre en 2019. Desde entonces, los Nets se han enfrentado dos veces a los Celtics en los playoffs, eliminándolos en cinco juegos en la primera ronda de 2021 y siendo barridos en la primera ronda de 2022.

Un desafío muy emocionante para Kyrie

