NBA: ¡Mejor que Bird y Magic Johnson juntos! Impresionante estadística de LeBron James

Mucho se habla de que si no fuese por la rivalidad de Larry Bird y Magic Johnson en los años 80 la NBA no sería lo que es hoy. Ambos llegaron en una época en la que la liga no tenía altos niveles de audiencia y estaba muy por debajo de la MLB y la NFL, como principales competencias de Estados Unidos.

Esa época en la que Bird, con sus Boston Celtics, se midió en varias finales a Magic y Lakers. Ambos se repartieron títulos y premios de Jugador Más Valioso. Incluso, estuvieron en el mítico Dream Team del Team USA que arrasó en los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, con Michael Jordan, Charles Barkley, Pat Ewing, Chris Mullin, John Stockton y compañía.

Luego de esa época llegan los grandes jugadores que hay ahora. Bueno, indudablemente el más importante de todos ellos es LeBron James, quien el pasado sábado 2 de marzo llegó a la histórica cifra de 40 mil puntos, siendo el primer exponente que llega a dicho número en la historia de la NBA.

LeBron James con más puntos que dos leyendas de la NBA

Todavía es más impresionate si se toma en contexto que si sumas los puntos de Bird y Johnson no llegan a la cantidad de tantos que tiene James desde su arribo a la liga en 2003.

Bird se retiró en 1992 con 21.791. Mientras que Magic registró 17.707. Eso da un total de 39.498.

Este tipo de compareciones abre el debate sobre si LeBron James es el mejor jugador en la historia de la NBA o simplemente es una muestra más de su gran longevidad dentro de la competición.