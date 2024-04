NBA: ¡Mamba Out! Se cumplen 8 años del último juego de Kobe Bryant con Los Ángeles Lakers

Un 13 de abril de 2016, Kobe Bryant disputó su último compromiso con Los Ángeles Lakers dentro de la NBA. El legendario jugador tuvo una noche histórica ante Utah Jazz y le dio la victoria a los angelinos antes de colgar las zapatillas y decirle adiós a su carrera de 20 años en la Asociación.

Bryant consiguió 60 unidades para que Lakers superara a Jazz por 101-96 en el anteriormente llamado Staples Center, casa de los californianos. "Black Mamba" se encargó de liderar la ofensiva angelina en su último compromiso, mostrando destellos de lo que fue una excelsa

Noche histórica para Bryant

Además de las 60 unidades, Bryant tuvo 4 rebotes, 4 asistencias, 22 de 50 en tiros de cancha y 10 de 12 en tiros libres, en 42 minutos de juego. Asimismo, el jugador superó por sí solo a toda la ofensiva del Jazz en el último cuarto, anotando 23 puntos y todo el equipo rival solo 21 contables.

Una anécdota particular de este encuentro es que, días antes, Shaquille O'Neal, leyenda de los Lakers y ex compañero de Bryant, lo retó a que anotara 50 puntos en su último encuentro. Sin embargo, "Black Mamba" le comentó que no le prometería eso, pero que haría su mejor esfuerzo para llegar a dicha cifra.

Sin duda alguna, este es uno de los momentos más destacados de la carrera de Bryant, quien estuvo durante las 20 temporadas en la Asociación con Los Ángeles, quien rompió muchos récords en la NBA y dijo adiós teniendo el encuentro de mayor anotación para un jugador en su último compromiso en la historia de la liga.