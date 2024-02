NBA: ¿Lo vuelve a provocar? Draymond Green lanza fuertes declaraciones en contra de Kevin Durant

No cabe duda que a pesar que Draymond Green y Kevin Durant compartieron equipo en Golden State Warriors, no pudieron establecer un lazo de amistad y actualmente son grandes rivales que parece que no pueden ni toparse, al parecer muchas cosas pasaron en el tiempo juntos en San Francisco que ahora ya no se toleran.

En este sentido, Draymond Green, ha avivado aún más esta rivalidad y ha explicado por qué considera que la temporada de 2022 fue su favorita en su búsqueda por el campeonato de la NBA. Green revela una conversación que tuvo con su excompañero Kevin Durant, en la cual expresó su determinación de ganar incluso después de la partida de Durant.

Green muestra su confianza y determinación al afirmar que le dijo a Durant que ganaría un campeonato después de que él se fuera del equipo. Esta declaración resalta la mentalidad competitiva y el espíritu de liderazgo de Green, quien no se amedrenta ante los desafíos y se motiva a sí mismo y a su equipo a lograr la victoria.

Es interesante ver cómo las palabras de Green a Durant se hicieron realidad en la temporada de 2022, lo que hace que esta carrera hacia el campeonato sea aún más especial para él. Demuestra su capacidad para respaldar sus palabras con acciones y su compromiso de llevar a su equipo a la cima incluso en ausencia de un jugador estelar como Durant.

La determinación y la rivalidad sana entre jugadores son elementos emocionantes dentro del mundo del baloncesto, y la declaración de Green agrega un nivel adicional de intriga y emoción a la narrativa de la temporada de 2022.