NBA: ¡Por eso perdieron! Este fue el motivo del fracaso de los Sixers en la temporada pasada según Doc Rivers

En una declaración contundente, el actual entrenador de los Milwaukee Bucks, Doc Rivers, ha expresado su opinión sobre el desempeño de Joel Embiid en los playoffs contra los Boston Celtics en la pasada temporada. Rivers siente que Embiid no recibió suficiente participación en el juego y que esto pudo haber afectado el resultado.

Recordemos que, Rivers era el entrenador de los Sixers en el pasado curso de competiciones, es por ello que considera que el juego 6 era crucial para los Sixers y cree que Embiid debería haber sido más involucrado en el ataque. Sin embargo, también menciona que desconoce el estado de salud de Embiid en ese momento, lo que podría haber influido en su participación en el juego.

"Tal vez ellos fueron mejores. Pensé que el juego 6 era nuestro juego. No creo que Joel recibió suficientes balones. Confíen en mí, se suponía que debía recibirlos y no los recibió. No sé qué tan saludable estaba"; expresó Rivers a medios internacionales.

Estas declaraciones resaltan la importancia de involucrar al actual MVP de la NBA en el juego ofensivo y reconocen su impacto como jugador clave en el equipo. Rivers expresa su confianza en las habilidades de Embiid y su deseo de que haya tenido más oportunidades para brillar en los playoffs y ayudar a su equipo a llegar más lejos.

La opinión de Doc Rivers sobre el rendimiento de Joel Embiid en los playoffs contra los Celtics agrega una perspectiva interesante a la discusión y puede generar más debate entre los fanáticos y expertos del baloncesto.