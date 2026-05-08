NBA: Estos son los juegos para la jornada de este 8 de mayo

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La jornada de Postemporada de la NBA de este viernes 8 de mayo trae dos enfrentamientos clave que podrían cambiar el rumbo de las semifinales de conferencia. En el Este, New York Knicks visitan a Philadelphia 76ers con ventaja de 2-0 en la serie, luego de dominar los primeros encuentros gracias al gran nivel de Jalen Brunson y una defensa muy sólida. Los Sixers, por su parte, necesita reaccionar urgentemente en casa y espera recuperar protagonismo con Tyrese Maxey y Joel Embiid, quien continúa lidiando con molestias físicas.

El ambiente en Filadelfia promete ser intenso para el Juego 3, ya que los Sixers saben que otra derrota los dejaría al borde de la eliminación. Los Knicks llegan con mucha confianza tras cerrar mejor los partidos anteriores y mostrando profundidad en ambos lados de la cancha.

En la Conferencia Oeste, San Antonio Spurs se enfrentan a Minnesota Timberwolves en un duelo empatado 1-1 que ha sido muy físico e intenso. Los tejanos llega motivado tras aplastar a los lobos en el Juego 2, con una actuación dominante encabezada por Víctor Wembanyama y el gran trabajo defensivo del equipo.

Juegos para hoy en la NBA: 8 DE MAYO