NBA: Estos son los partidos para la jornada de este 6 de mayo

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Los duelos de este miércoles 6 de mayo en las semifinales de conferencia de la NBA llegan con mucho contexto tras lo ocurrido en el Juego 1. En la serie entre Minnesota Timberwolves y San Antonio Spurs, la tropa liderada por Anthony Edwards dio el golpe inicial al ganar 104-102 como visitante, robando la ventaja de localía en una serie que promete ser muy física.

Para el segundo partido, se espera un ajuste importante de los Spurs, especialmente en ataque, donde Víctor Wembanyama deberá tener mayor impacto anotador. Minnesota, por su parte, intentará repetir la fórmula: defensa intensa, ritmo controlado y aportes colectivos como los de Julius Randle y su segunda unidad.

En el Conferencia Este, el enfrentamiento entre Philadelphia 76ers y New York Knicks llega con presión inmediata para los 76ers tras una contundente derrota 137-98 en el primer juego. Jalen Brunson lideró a la franquicia de la Gran Manzana con una actuación dominante, mientras que figuras como Joel Embiid y Tyrese Maxey quedaron muy por debajo de su nivel habitual.

Juegos para hoy en la NBA: 6 DE MAYO