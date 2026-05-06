Audiencia histórica: La remontada de Philadelphia marca un hito televisivo en la NBA

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La NBA está viviendo una era dorada en cuanto a impacto mediático. La liga anunció este martes que el enfrentamiento de primera ronda entre los Boston Celtics y los Philadelphia Sixers no solo fue una batalla épica en la duela, sino también un triunfo sin precedentes para las cadenas televisivas, marcando los niveles de audiencia más altos para una fase inicial desde 1993.

El séptimo juego: Un imán de espectadores

El dramatismo de un "ganar o morir" sigue siendo el producto más valioso de la liga. El decisivo séptimo partido, en el que los Sixers completaron una hazaña poco común al remontar una desventaja de 3-1 para imponerse, rompió todos los moldes.

Con un promedio de 11 millones de espectadores a través de la plataforma NBC y el servicio de streaming Peacock, este duelo se convirtió en el séptimo partido de primera ronda más visto en toda la historia de la NBA. Además, ostenta ahora el título del encuentro de primera ronda con mayor sintonía en los últimos 27 años, una cifra que nos transporta directamente a la efervescencia de finales de los años 90.

Un ecosistema de competitividad total

Este éxito no fue un evento aislado de una sola serie. La liga atribuye este repunte masivo a la paridad actual de los equipos. Durante la primera ronda, seis de las ocho series disputadas se extendieron al menos hasta un sexto juego, manteniendo a los aficionados al borde del asiento durante semanas.

En promedio, la primera fase de la postemporada atrajo a cuatro millones de televidentes por partido. Este interés sostenido refleja una audiencia que ya no solo sigue a las superestrellas individuales, sino que se engancha a la narrativa de equipos que luchan en series sumamente equilibradas.

El factor del streaming y el consumo moderno

Es importante destacar que el hito de los 11 millones de espectadores incluye la integración de Peacock, lo que subraya la importancia estratégica de las plataformas digitales en la difusión del deporte en vivo.

Dato de interés: Una remontada de un 3-1 en los playoffs es estadísticamente una anomalía. Históricamente, los equipos que toman esa ventaja ganan la serie en más del 95% de las ocasiones. Que Philadelphia lo lograra ante un rival histórico como Boston en un escenario de tanta presión explica, en gran medida, por qué el público no pudo despegarse de la pantalla.

Con estos números, la NBA se posiciona con una fuerza renovada para las negociaciones de derechos de transmisión, demostrando que su capacidad para convocar a las masas está más vigente que nunca en la era del entretenimiento fragmentado.