El muro francés no fue suficiente: Wembanyama acusa cansancio en derrota ante Minnesota

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La historia de los playoffs de la NBA suele escribirse con hazañas, pero a veces esas hazañas vienen acompañadas de un aprendizaje doloroso. Victor Wembanyama vivió ambas caras de la moneda en la derrota de los San Antonio Spurs ante los Minnesota Timberwolves, en el inicio de las semifinales de la Conferencia Oeste.

A pesar de una actuación defensiva que desafía la lógica, el joven prodigio francés abandonó la duela con la sensación de que su gestión del esfuerzo le pasó factura en el momento de la verdad.

Un muro histórico en San Antonio

Wembanyama no solo jugó; dictó una cátedra de intimidación. Sus 12 tapones establecieron un nuevo récord absoluto para un partido de postemporada en la NBA, superando marcas de leyendas de la pintura. Sin embargo, el brillo de sus bloqueos contrastó con su actuación en el otro lado de la cancha.

En ataque, "Wemby" vivió su noche más gris desde que llegó a la postemporada. Registró apenas 11 puntos, producto de un gélido cinco de 17 en tiros de campo. Su puntería desde la larga distancia fue inexistente, fallando sus ocho intentos de triple, una cifra que marca un récord negativo de ineficacia para la franquicia de los Spurs en playoffs.

El cansancio también fue un factor determinante. Tras jugar los últimos 16 minutos de forma ininterrumpida, Wembanyama solo pudo aportar tres puntos en el tramo final, mientras Minnesota resistía el empuje de los locales.

El factor Rudy Gobert

No se puede ignorar el impacto de Rudy Gobert. El veterano pívot de los Timberwolves, que ya venía de frenar a Nikola Jokic en la ronda anterior, aceptó el reto de marcar a su compatriota. Como defensor primario, Gobert limitó a Wembanyama a un discreto cuatro de 10 en tiros de campo, forzándolo a tomar decisiones incómodas.

Autocrítica: "Todo pasó de forma borrosa"

Al finalizar el encuentro, Wembanyama mostró una madurez inusual para su edad, asumiendo la total responsabilidad por la derrota y cuestionando su propia toma de decisiones.

"Siento que desperdicié mi energía. La usé mucho en un lado de la cancha, pero en el ataque gasté demasiada fuerza en cosas que realmente no ayudaron al equipo. Es mi responsabilidad. Mi juego no se sintió bien hoy y eso no refleja lo que el equipo espera de mí", confesó el francés a los medios.

Sobre el desenlace del partido, el pívot admitió haber perdido la perspectiva del juego debido a la fatiga:

"Sinceramente, necesito volver a ver el video. Ahora mismo lo veo todo un poco borroso. Jugué los últimos 16 minutos y todo pasó volando. Eso no es bueno; significa que no entendí el ritmo del juego como me hubiera gustado".

La oportunidad de la redención

Aunque el golpe es duro, la serie apenas comienza. Los Spurs han demostrado que pueden competir de tú a tú contra la mejor defensa de la liga, siempre y cuando logren equilibrar la carga de trabajo de su estrella.

El segundo asalto de esta batalla europea y generacional tendrá lugar el próximo miércoles, nuevamente en el AT&T Center de San Antonio. Los ojos del mundo estarán puestos en cómo Wembanyama ajusta su brújula para convertir esos tapones en una victoria.