Conoce las reformas que los jugadores de la NBA cambiarían si fuesen el comisionado

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¿Qué harías si tuvieras las llaves de la oficina de Adam Silver? Esa es la pregunta que la prestigiosa publicación The Athletic planteó a más de 150 jugadores activos de la NBA. Los resultados ofrecen una radiografía fascinante de las frustraciones y anhelos de quienes dan el espectáculo sobre la duela. Lejos de pedir más dinero, las respuestas apuntan a una liga más saludable, justa y menos dependiente del mercado de apuestas.

Salud y equilibrio

Tres categorías empataron con un 10.5% de los votos, marcando las prioridades absolutas del gremio:

Eliminación de los back-to-backs: Jugar dos noches consecutivas en ciudades distintas es, para muchos, el principal enemigo de la longevidad y el rendimiento. Reducción del calendario: El clamor por una temporada con menos de 82 juegos sigue creciendo, bajo la premisa de que "menos es más" en cuanto a calidad de juego. Justicia para la defensa: Tras años de reglas que favorecen los marcadores abultados y la libertad de los tiradores, los jugadores exigen cambios reglamentarios que permitan a la defensa volver a ser un factor determinante.

Justicia arbitral y expansión

Un escalón más abajo aparece el deseo de expansión (9.8%), reflejando que los jugadores ven con buenos ojos la llegada de nuevas franquicias (como las rumoreadas en Las Vegas o Seattle) para abrir más puestos de trabajo de élite.

Sin embargo, uno de los puntos más polémicos es el 7.2% que pide sanciones para los árbitros. Existe un sentimiento de impunidad respecto a los errores arbitrales, y los jugadores abogan por un sistema de rendición de cuentas similar al que ellos enfrentan por su rendimiento.

Ética y libertad: Los temas emergentes

Aunque con porcentajes menores, dos demandas llaman la atención por su carga social y ética:

Casas de apuestas (4.0%): Un sector de la liga se siente incómodo con la estrecha relación comercial entre la NBA y el mercado de las apuestas, temiendo por la integridad del juego y la toxicidad que esto genera en las redes sociales.

Libertad de expresión (4.0%): Los jugadores buscan poder expresarse en la cancha y fuera de ella (incluyendo críticas al arbitraje o posturas políticas) sin el temor constante a multas económicas severas.

La encuesta deja un mensaje claro: el modelo actual de la NBA está bajo presión. Mientras la liga busca maximizar ingresos mediante la cantidad de juegos y alianzas comerciales, los jugadores claman por un deporte donde el físico se respete y la competencia sea el centro de todo. Silver tiene el diagnóstico; queda por ver si se atreverá a aplicar la medicina.