NBA: OKC Thunder sumó otra victoria y pone contra las cuerdas a los Lakers

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​El Oklahoma City Thunder demostró por qué terminó en la cima del Oeste al vencer 125-107 a los Los Angeles Lakers, ampliando su ventaja a 2-0 en las Semifinales de Conferencia de la NBA 2026. En un Paycom Center que fue una auténtica caldera, los locales supieron contener los intentos de reacción del conjunto californiano para viajar a Los Ángeles con una comodidad envidiable.

​Un inicio de esperanza para los Lakers

​A diferencia del Juego 1, el equipo de LeBron James salió con mayor agresividad. Durante el tercer cuarto, Los Angeles llegó a recortar la distancia a solo 6 puntos, impulsados por la energía de Rui Hachimura y la distribución de Marcus Smart. Parecía que el equipo de oro y púrpura finalmente encontraba la fórmula para descifrar la defensa de Mark Daigneault.

​El factor OKC: Profundidad y juventud

​Sin embargo, el Thunder respondió con autoridad. La ofensiva de Oklahoma City volvió a superar la barrera de los 100 puntos antes de entrar al tramo final, castigando cada error en las entregas de balón de los Lakers. La combinación de Chet Holmgren en la pintura y la efectividad desde el perímetro fue demasiado para una rotación de los Lakers que sigue extrañando la presencia de figuras clave como Luka Doncic.

​Estadísticas destacadas del encuentro: