Joel Embiid: El gigante de cristal de Filadelfia

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Existe una estadística que duele más que cualquier derrota en el Wells Fargo Center. No es el porcentaje de tiros de campo ni las pérdidas de balón; es la cifra de seis. Esa es la barrera infranqueable de Joel Embiid. Desde diciembre de 2023, el pívot camerunés no ha logrado encadenar más de seis encuentros seguidos en temporada regular, una racha de fragilidad que redefine el concepto de "estrella de tiempo parcial".

Diciembre 2023: El punto de inflexión

Antes del 12 de diciembre de 2023, Embiid parecía estar en camino a revalidar su dominio en la liga. Sin embargo, tras esa fecha, su cuerpo se convirtió en un rompecabezas de lesiones: desde problemas crónicos en la rodilla hasta cirugías de menisco y protocolos de descanso preventivo.

Lo que inicialmente se vio como un bache de mala suerte se ha transformado en una tendencia sistémica. En las temporadas 2024-25 y la actual 2025-26, la gestión de carga (load management) y las recaídas han impedido que el pívot encuentre el ritmo competitivo necesario para liderar a su equipo con constancia.

El costo de la intermitencia

Para los Philadelphia 76ers, jugar con Embiid es como tener un arma nuclear que solo puede usarse en días específicos. El impacto es notable:

Táctica: El entrenador no puede cimentar sistemas defensivos u ofensivos estables cuando el eje del equipo entra y sale de la rotación semanalmente.

Química: Sus compañeros, incluyendo a Tyrese Maxey, deben alternar constantemente entre ser opciones secundarias y líderes forzados.

Clasificación: La incapacidad de Embiid para jugar tramos largos de la temporada regular ha condenado a Filadelfia a pelear en los puestos de Play-In o las posiciones bajas de los Playoffs, perdiendo la ventaja de localía.

¿Un nuevo estándar para las superestrellas?

Este fenómeno también abre un debate sobre la nueva regla de la NBA que exige al menos 65 juegos para optar a premios individuales (como el MVP o el All-NBA). Embiid se ha convertido en el rostro de esta nueva era donde el talento es indiscutible, pero la disponibilidad es el activo más escaso.

Mientras el equipo se encuentra actualmente en la segunda ronda de los playoffs de 2026, la duda persiste: ¿cuántos minutos le quedan a ese cuerpo antes de que la barrera de los seis partidos vuelva a aparecer? Por ahora, Filadelfia sobrevive, pero lo hace conteniendo el aliento cada vez que su gigante cae al suelo.