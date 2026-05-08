El trueno imparable: OKC domina el Oeste

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Lo que comenzó como una temporada de "aprendizaje" para el segundo equipo más joven de la liga se ha transformado en una declaración de guerra total en los Playoffs de la NBA. El Oklahoma City Thunder no solo está ganando; está demoliendo expectativas y barriendo con la competencia.

La estadística es tan fría como contundente: 6 victorias y 0 derrotas. Desde que comenzó la postemporada, el Thunder no conoce la amargura del revés. Tras despachar con autoridad a su rival en la primera ronda, han mantenido el pie en el acelerador al inicio de las Semifinales del Oeste.

Actualmente, el conjunto dirigido por Mark Daigneault sostiene una ventaja de 2-0 en la serie semifinal. Ganar los dos primeros juegos en casa no es solo una cuestión de estadística, sino de psicología; el Thunder ha protegido su duela con una madurez que contradice el promedio de edad de su quinteta titular.

¿Por qué son tan peligrosos?

La racha de OKC se basa en tres pilares fundamentales:

Defensa de élite: Han logrado asfixiar a las estrellas rivales, forzando pérdidas de balón que se convierten en puntos rápidos. Liderazgo de Shai Gilgeous-Alexander: El candidato al MVP sigue operando a un nivel superlativo, controlando el ritmo del juego a su antojo. Profundidad y química: Desde Chet Holmgren protegiendo el aro hasta la efectividad perimetral de sus compañeros, el equipo funciona como una máquina bien aceitada.

Con la serie trasladándose ahora a territorio enemigo, la pregunta ya no es si el Thunder puede competir, sino si alguien en el Oeste tiene las herramientas para detener este vendaval.