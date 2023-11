NBA: ¡En la chiquita! Estos son los jugadores más "clutch" de la liga en esta temporada

Dentro de la NBA, lo que se conoce como "clutch" son los minutos finales de un encuentro que tiene a ambos conjuntos disputando el partido con un marcador ajustado, o incluso empatado, lo que resulta en defensa férrea y ofensivas con mayor peso dentro de la incedencia del cotejo.

Es por ello que una de las principales características del baloncesto es la capacidad de concentración que deben tener los atletas de este deporte para poder tomar decisiones acertadas en fracciones de segundo, y que estas tengan un impacto positivo para sus equipos dentro de un compromiso. Sin embargo, este tipo de reacción se acorta a medida que disminuye el tiempo en el reloj y es ahí donde los grandes jugadores muestran su talento.

En la liga estadounidense, las principales estrellas de cada conjunto son quienes toman la pelota para conseguir puntos para sus equipos y su sistema de juego pasa a ser dominado por el "one on one". En esta temporada, el jugador que lidera este apartado es la nueva adquisición de Milwaukee Bucks: Damian Lillard.

"Dame Time"

El base de Bucks es el jugador que más puntos ha conseguido durante los momentos más apremiantes en este inicio de zafra 2023-24. "Dame Time", como es apodado por los grandes tiros que ha anotado sobre la chicharra, ha conseguido 65 unidades para Milwaukee y ha demostrado ser una arma importante para cerrar los partidos para el coach Adrian Girffin. Además, promedia 26 puntos, 4.4 rebotes y 6.4 asistencias en 16 compromisos en esta campaña.

Lillard llegó a Bucks para formar un dúo imparable con Giannis Antetokoumnpo y alivianar la carga ofensiva que pesaba sobre el griego. Asimismo, su llegada a Bucks le brinda un anotador nato con gran tiro de larga distancia y capacidad de tomar el balón en los minutos finales para controlar los hilos del juego.

El resto de la lista está compuesta por: