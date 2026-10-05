¡Alarma en la NBA! LeBron James ya presenta sus primeros problemas para la temporada 2026-27

LeBron James se prepara para iniciar una nueva temporada en la NBA, pero lo hará bajo un escenario físico que requiere especial atención. Cabe destacar que, el alero afrontará la venidera edición del mejor baloncesto del mundo a sus 41 años de edad.

De acuerdo con un reporte de ESPN, el veterano atacante está lidiando con artritis crónica en el pie izquierdo, una condición que forma parte del seguimiento diario de su preparación junto con las molestias en la zona lumbar. Su rutina comienza precisamente con la evaluación de ambas zonas antes de afrontar el trabajo de entrenamiento.

El panorama recuerda lo ocurrido durante la campaña anterior, cuando James se perdió cerca de un mes debido a la ciática y no pudo debutar hasta el decimoquinto partido de los Lakers. Aun con ese inconveniente, consiguió disputar 60 encuentros y promedió 20.9 puntos, 6.1 rebotes y 7.2 asistencias, además de alcanzar su selección número 22 consecutiva para el All-Star Game.

LeBron James va por más récords a sus 41 años

Ahora, James afrontará su temporada número 24 en la NBA, una cifra récord en la historia de la liga, pero con una nueva camiseta. El cuatro veces campeón y cuatro veces MVP continuará su carrera con los Philadelphia 76ers, después de poner fin a su etapa de ocho temporadas con Los Angeles Lakers. La temporada regular comenzará el 20 de octubre, cuando Philadelphia visite a los New York Knicks.

A lo largo de su trayectoria, James ha construido números históricos: terminó la temporada 2025-26 con 43.440 puntos, 12.095 rebotes y 12.016 asistencias, siendo el máximo anotador de todos los tiempos y el único jugador en superar los 10.000 puntos, 10.000 rebotes y 10.000 asistencias. Además, suma cuatro campeonatos, cuatro MVP de temporada y cuatro MVP de las Finales, mientras que en su carrera promedia 26.8 puntos, 7.5 rebotes y 7.4 asistencias por partido.