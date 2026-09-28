"Es hora de profundizar en 'El Proceso'": LeBron James se presenta con los 76ers y fija la meta del título

La apertura del campamento de entrenamiento de los Philadelphia 76ers marcó un hito en la NBA con la primera aparición oficial de LeBron James luciendo los colores del equipo. Durante las declaraciones ofrecidas en el Media Day de la franquicia, la estrella de la liga despejó las dudas sobre los motivos que lo llevaron a unirse a Filadelfia para esta etapa de su trayectoria, subrayando que el factor determinante fue la oportunidad real de volver a pelear por un anillo.

Entre sus frases más destacadas durante la jornada de prensa, James detalló los pilares que impulsaron su decisión deportiva y personal:

1. La conexión con Tyrese Maxey

El veterano alero reconoció el peso que tuvo la joven figura del equipo en su llegada, señalando que la complicidad entre ambos trasciende el aspecto puramente deportivo:

"Mi relación con Tyrese Maxey va más allá de la cancha."

2. La valoración sobre el plantel y sus nuevos compañeros

James elogió la mentalidad y el compromiso defensivo de sus nuevos compañeros, haciendo especial mención a la dinámica del equipo de cara a la temporada:

"Me encanta cómo (Jaylen Brown) afronta el juego en ambos lados de la cancha. Su enfoque del juego, su visión sobre él... Es un jugador incomprendido."

3. El objetivo con Joel Embiid: Coronar "El Proceso"

El compromiso de elevar al pívot estelar de los 76ers hacia la gloria deportiva fue uno de los argumentos centrales de sus declaraciones:

"Una de las cosas más importantes es 'El Grande' (the big fella). Lo único que no ha hecho es ganar un campeonato. Quiero intentar ayudarlo a conseguir el primero. Espero poder ser esa pequeña pieza final que lo ayude a superar el obstáculo. Es hora de profundizar en 'El Proceso'."

Con sus palabras, LeBron James dejó claro que su llegada a Filadelfia no responde a motivaciones ajenas al básquetbol, sino a la búsqueda de la máxima exigencia deportiva. Su adición a un plantel ya estructurado convierte de inmediato a los 76ers en uno de los principales candidatos de la Conferencia Este de cara al inicio de la nueva temporada.