La NBA afina sus motores para el salto entre dos: conoce la cartelera del Opening Day de la temporada 2026/27

La espera ha llegado a su fin para los fanáticos del mejor baloncesto del mundo. La National Basketball Association (NBA) ha hecho oficial la programación para el arranque de la campaña 2026/27, pautado para el próximo martes 20 de octubre. La fecha inaugural presentará un cartel de tres compromisos de alto impacto que prometen emociones de principio a fin, midiendo fuerzas entre potencias de la Conferencia Este y un duelo estelar en la Conferencia Oeste.

Boston Celtics vs Detroit Pistons: Choque con historia en el Este

La acción romperá fuegos con el enfrentamiento entre los Boston Celtics y los Detroit Pistons. La histórica franquicia de Massachusetts buscará imponer sus condiciones desde el primer minuto de la temporada regular, apoyada en el dinamismo de su plantilla y su ejecución en ambos lados de la cancha. Por su parte, los Pistons saltarán al tabloncillo con la premisa de dar el golpe sobre la mesa en condición de contendientes y frenar las aspiraciones verdes en esta primera cita del calendario.

Philadelphia 76ers vs New York Knicks: Rivalidad atlántica al máximo nivel

El segundo platillo de la velada trasladará la atención al clásico duelo de la División Atlántico entre Philadelphia 76ers y New York Knicks. Ambos conjuntos, llamados a pelear por los puestos de vanguardia en el Este, prometen una batalla física y táctica. La escuadra neoyorquina intentará hacer valer la fortaleza de su estructura frente a un quinteto de Philadelphia que acostumbra desplegar un juego de alto rendimiento colectivo.

Oklahoma City Thunder vs San Antonio Spurs: Duelo de la Conferencia Oeste

Para cerrar la cartelera con broche de oro, el Oeste tomará el protagonismo con el atractivo choque entre Oklahoma City Thunder y San Antonio Spurs. Este duelo representa el choque directo entre dos de las franquicias con mayor proyección de la liga, caracterizadas por su versatilidad, ritmo acelerado y el talento diferencial de sus jóvenes referentes.

Con esta triple cartelera de lujo el 20 de octubre, la NBA dará inicio formal a una nueva carrera por el anhelado trofeo Larry O'Brien.