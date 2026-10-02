Jalen Duren firma por $200M con los Pistons pero será elegible para traspaso en enero

La novela veraniega entre los Detroit Pistons y su pívot estrella, Jalen Duren, sumó un capítulo decisivo tras concretar un acuerdo por cinco temporadas y 200 millones de dólares totalmente garantizados. Sin embargo, la firma dista mucho de garantizar una estadía prolongada del pívot en Michigan, abriendo de par en par las puertas a un eventual movimiento en el mercado invernal de la NBA.

De desear una salida a firmar la extensión

El proceso de negociación no estuvo exento de fricciones. Durante las últimas semanas, Duren expresó abiertamente su deseo de abandonar la organización de Detroit mediante un sign-and-trade (firma y traspaso), llegando incluso a no presentarse al Media Day y a los primeros días del campamento de entrenamiento como medida de presión. Ante la falta de ofertas satisfactorias de otras franquicias en el mercado inmediato y el riesgo de aceptar una oferta cualificada, el jugador optó por asegurar el contrato multimillonario a largo plazo antes del vencimiento del plazo límite.

El 15 de enero: Fecha clave para el mercado de la NBA

Bajo la normativa de la NBA, al haber firmado esta extensión contractual de gran envergadura, Duren quedará inhabilitado para ser canjeado de forma inmediata. No obstante, la restricción vencerá el próximo 15 de enero de 2027, fecha exacta en la que el pívot All-Star pasará a ser oficialmente elegible para ser involucrado en traspasos.

Ficha codiciada hacia la fecha límite

Con el 15 de enero fijado en el calendario, la figura de Duren se perfila desde ya como uno de los nombres más cotizados de cara a la fecha límite de cambios (trade deadline). Diversos contendientes al título en búsqueda de una pieza dominante en la pintura ven al joven interno como la pieza ideal para potenciar sus plantillas, mientras que Detroit evalúa si mantendrá al pívot como pilar de su proyecto o si utilizará su contrato recién firmado para concretar un traspaso por otra superestrella consagrada.