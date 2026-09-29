Bronny James asume el reto de construir su propio camino en unos Lakers en reestructuración

El inicio de la pretemporada de Los Angeles Lakers dejó una de las postales más significativas de la jornada: Bronny James enfrentando a los medios de comunicación por primera vez sin la sombra ni la compañía de su padre, LeBron James, en las instalaciones de entrenamiento del equipo.

Tras una campaña de desarrollo dividida entre la G-League y minutos de impacto en la serie de playoffs ante los Houston Rockets, el joven de 21 años afronta la nueva temporada con un panorama renovado. El plantel de los Lakers ha sufrido una transformación profunda con la llegada de nueve jugadores nuevos, marcando una nueva etapa de juventud y dinamismo.

Al ser consultado sobre el ambiente en el vestuario y la partida de su padre hacia Filadelfia, Bronny se mostró sereno y enfocado en su propio crecimiento personal y profesional:

"Sencillamente se siente como si no estuviera aquí. Él tiene su propio camino y yo el mío. Sabe que quiero hacerme un nombre por mí mismo, continuar mi carrera y seguir creciendo como jugador", afirmó sobre la transición. "Mi nombre real es LeBron, pero todos me conocen como Bronny. Levantarme cada día e intentar probarme como Bronny en lugar de LeBron es mi gran factor de motivación".

En el aspecto estrictamente deportivo, el jugador enfatizó que durante el receso de temporada trabajó principalmente en su toma de decisiones en cancha. Ante las variantes del esquema táctico, proyecta asumir responsabilidades como armador secundario para liderar la transición ofensiva y generar juego en los minutos de descanso de figuras como Luka Dončić, sin descuidar su labor defensiva en el punto de ataque.

Los Lakers completaron recientemente un viaje de pretemporada por Eslovenia para acelerar la química de un vestuario joven, mientras se preparan para el inicio del campamento de entrenamiento. Además, la cita del calendario ya está marcada: Bronny confesó estar ilusionado por el enfrentamiento en cancha contra su padre durante la jornada especial de Navidad.