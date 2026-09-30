La NBA acelera hacia Europa: alianzas con gigantes del fútbol, absorción de la EuroLiga y 12 franquicias en la mira

El ambicioso plan de la NBA para desembarcar en el Viejo Continente ha tomado un impulso definitivo. Según informes revelados por The Athletic, la liga norteamericana se encuentra en negociaciones avanzadas con las directivas de las instituciones futbolísticas más valiosas de Europa para utilizarlas como motores comerciales y de marca en el lanzamiento oficial de la NBA Europe, proyectado para el próximo otoño.

La muestra más clara del avance en las conversaciones se dio este martes durante la asamblea general de los Clubes Europeos de Fútbol (EFC) en Copenhague. Mark Tatum, comisionado adjunto de la NBA, y George Aivazoglou, director de operaciones para Europa y Medio Oriente, sostuvieron reuniones privadas con altos ejecutivos del Real Madrid, FC Barcelona, Bayern Múnich, París Saint-Germain y AC Milán. Cabe destacar que entidades como el PSG y el AC Milán (que actualmente no poseen sección de baloncesto) ven en este circuito la oportunidad perfecta para expandir su imperio deportivo.

En la mira: la compra y fusión con la EuroLiga

El movimiento de la NBA no solo busca crear una competencia paralela, sino reconfigurar por completo el mapa del baloncesto europeo. La próxima semana en Italia, la EuroLiga celebrará una reunión clave de accionistas para evaluar formalmente una propuesta enviada por la directiva de Adam Silver para adquirir la EuroLiga y fusionarla directamente con la nueva NBA Europe.

De concretarse este movimiento, la liga estadounidense tomaría el control total del torneo de clubes de mayor nivel en el continente.

Estructura del torneo: 12 equipos ancla y 4 plazas abiertas

Durante su intervención ante los ejecutivos del fútbol europeo, Tatum detalló la estructura que tendrá el circuito. La liga proyecta arrancar con 12 miembros ancla fijos y 4 cupos por clasificación (at-large spots), distribuidos en las principales capitales comerciales:

Sedes confirmadas para las franquicias ancla: Madrid y Barcelona (España); París y Lyon (Francia); Milán y Roma (Italia); Berlín y Múnich (Alemania); Londres y Mánchester (Inglaterra); Estambul (Turquía); y Atenas (Grecia).

Tatum argumentó que actualmente el baloncesto representa apenas el 1 % del mercado deportivo en Europa, una cifra que atribuyó a la escasa visibilidad del deporte en naciones de alto poder adquisitivo y a la falta de recintos de nivel NBA. Por ello, el proyecto exige compromisos de inversión masiva en la construcción de nuevos pabellones, academias de desarrollo y programas de formación.

El comisionado adjunto destacó además cómo la NBA ha aprendido del fútbol europeo en el pasado para aplicarlo a su propio negocio (citando la creación de la NBA Cup y el patrocinio en las camisetas), asegurando que la NBA Europe replicará el modelo comercial del balompié para transformar al baloncesto en un negocio altamente rentable en suelo ultramarino.