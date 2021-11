Antetokounmpo avista que se irá de Milwaukee

El griego no querría renovar su contrato más allá de 2025 / Archivo

Iván Holguín López / @ivan_baloncesto

Tal y como una bomba nuclear cayó la declaración del griego, Giannis Antetokounmpo, que señaló durante una entrevista a GQ, que este podría ser su último contrato con la franquicia de Milwaukee, ya que estaría en búsqueda de un nuevo reto profesional.

Las palabras del griego

"Mi familia y yo hemos elegido quedarnos en esta ciudad que todos queremos y nos ha cuidado muy bien por ahora", asegura el dos veces ganador del premio MVP de la NBA en la que de repente apunta a una posibilidad que nadie había barajado hasta la fecha.

Antetokounmpo firmó hace poco un contrato que lo vincula hasta el 2025 con el equipo de Wisconsin, más un año opcional para el jugador, una opción que pareciera no querer aplicar, y que sería algo que genere una revolución dentro de la liga, en donde no habría equipo que no pelee por el griego.

"En dos años, todo puede cambiar. Estoy siendo totalmente honesto contigo. Siempre lo soy. Amo a esta ciudad, a esta comunidad. Quiero ayudar todo lo que pueda. Un reto era traer el campeonato aquí, y lo hemos hecho. Fue muy difícil, pero lo conseguimos. Muy, muy difícil. Me gustan los retos. ¿Y cuál es el siguiente? El siguiente podría no ser aquí ", esas fueron las frases que sentenciaron en cataclismo.

Ya había pasado antes

Esta no es la primera vez que Antetokounmpo quiere salir de los Bucks, ya que, antes de comenzar la temporada 2020-2021 (zafra en la que los Bucks fueron campeones luego de 50 años), el griego sembró de dudas su continuidad en Wisconsin.

Sin embargo, el ala pívot griego terminó renovando y firmando el contrato más grande hasta entonces: 5 años y un total de 228 millones de dólares. Pero, al parecer ni los dólares, ni el anillo de campeón parecen suficiente para retener al griego en Milwaukee.

Los posibles destinos de Antetokounmpo

Muchas serían las opciones a donde pudiese dirigirse el griego en caso de no querer extender su vínculo con la franquicia, al igual que son muchas las opciones que tienen los Bucks de cara al futuro al saber si finalmente Antetokounmpo no seguirá con la franquicia de Wisconsin.

Cuando Giannis, mostró intenciones de marcharse en la 2020-2021 cuatro fueron los equipos que insinuaron con hacerse con los servicios del atleta griego, estos fueron: New York Knicks, Miami Heat, Golden State Warriors y Dallas Mavericks.

Cada equipo tiene distintas aristas que ofrecer a Antetokounmpo. En Nueva York, sería figura solitaria de un proyecto que viene bien encaminado de la mano del coach, Tom Thibodeau. En Miami, la situación es similar solo que el equipo dirigido por Erik Spoelstra tiene más figuras dentro del equipo, que pudiesen ser apetecibles para Milwaukee.

En Oakland y Dallas, tendría un problema, no ser la figura principal del equipo, en Golden State, se encontraría con un veterano Stephen Curry, mientras que en Dallas compartiría equipo con la joven figura de Luka Doncic.

Pero esto fue el año pasado, de aquí a 2025 muchos otros equipos podrían ofrecer excelentes cambios a Milwaukee o prometer mucho a Antetokounmpo para que se mude de ciudad en busca de un nuevo reto.