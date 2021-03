Harden logra triple-doble y abucheos contra su exequipo de Rockets

NBA

Jueves 4| 5:32 am





El escolta estelar James Harden aportó triple-doble en el primer partido contra su exequipo y los Nets de Brooklyn ganaron como visitantes por paliza de 114-132 a los Rockets de Houston, que sumaron su décima tercera derrota consecutiva.



Los Nets establecieron un récord de franquicia con su séptima victoria consecutiva como visitantes y han ganado 10 de sus últimos 11 encuentros.



Harden consiguió 20 puntos 14 asistencias y 10 rebotes como director del ataque de su nuevo equipo, los Nets (24-13), que siguen segundos en la División Atlántico y en la Conferencia Este.



Es el octavo triple-doble para Harden esta temporada y su segundo consecutivo después de que anotó 30 puntos, 14 rebotes y 15 asistencias en tiempo de prórroga en San Antonio, ante los Spurs, el lunes.



Harden tuvo una recepción mixta por parte de la multitud. Muchos de los 3.615 aficionados lo abuchearon cuando lo presentaron antes del partido y más abucheos llegaron las primeras veces que tocó el balón.



Lo mismo sucedió con el entrenador Mike D'Antoni, quien no quiso seguir con los Rockets y ahora es asistente del entrenador de los Nets, el canadiense Steve Nash.



Los Rockets presentaron un vídeo que muestra algunos de los innumerables momentos destacados de sus ocho temporadas en Houston durante un tiempo muerto en el primer cuarto.



Hubo más abucheos que aplausos mientras jugaba. Harden salió de la pista del Toyota Center y levantó los brazos antes de colocar sus manos en una posición de oración para reconocer a los fanáticos cuando terminó.



El base Kyrie Irving logró 24 tantos y el alero Joe Harris aportó 19 que también ayudaron a la victoria de los Nets, que por octavo partido consecutivo jugaron sin el alero estrella Kevin Durant, lesionado.



El base John Wall logró 36 tantos como mejor encestador de los Rockets, pero no impidieron una derrota más ante la falta de definición de estilo de juego del equipo de Houston, que esta temporada tienen en el banquillo al entrenador Stephen Silas.



El escolta Víctor Oladipo logró 33 puntos como segundo máximo encestador de los Rockets, mientras que el alero Jae'Sean Tate colaboró con doble-doble de 12 tantos y 10 rebotes como mejor jugador del equipo dentro de la pintura.



Pero los Rockets se mantuvieron perdedores en la racha perdedora más larga para el equipo de Houston, que sólo tuvieron ocho jugadores disponibles debido a lesiones, desde que perdieron 15 seguidos en el 2001.



Los Rockets han tenido una etapa difícil desde que Harden fue traspasado a los Nets el pasado 14 de enero, y no han ganado desde el 4 de febrero. / EFE