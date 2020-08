VIDEO: Jamal Crawford jugó 5 minutos y se lesionó

NUEVA YORK.- Con la reanudación de la temporada 2019-2020 de la NBA, uno de los focos de atención era Nets de Brooklyn porque se estrenaba con el elenco neoyorquino con Jamal Crawford. El veterano se ganó un contrato como reemplazo para el resto del curso, cumpliendo su deseo de tener una chance más en la liga tras más de un año fuera de las canchas. Más precisamente, su último encuentro había sido el 9 de abril de 2019, cuando cerró aquella campaña con Suns de Phoenix al anotarle ¡51 puntos! a Mavericks de Dallas.

Tras dos juegos mirando desde afuera para mejorar su puesta a punto, este martes 4 de agosto llegó el esperado debut del histórico anotador de 40 años, frente a Bucks de Milwaukee. Pero, lamentablemente, el mismo duró muy poco.

Para ser más exactos, duró 5 minutos y 58 segundos: en una acción de mano en mano con Donta Hall sintió automáticamente una molestia muscular y pidió el cambio. Tras unos minutos, Nets confirmó que no regresaría al encuentro por una lesión en los isquiotibiales de la pierna izquierda.

Sobre todo porque en esos casi 6 minutos, Jamal demostró que su calidad estaba intacta. Desde que pisó el campo a 4m35s del final del primer cuarto, ingresando en lugar de Garrett Temple, su impacto ofensivo fue automático: una gran asistencia para el corte por línea de fondo de Kurucs, otro genial pase tras engañar a la defensa para servirle la volcada a Donta Hall, un triple desde 45° grados, una nueva asistencia para un bombazo desde el eje de Muza y otro doble marca registrada. Ante la mejor defensa de la liga y tras casi 16 meses sin jugar un partido NBA, Crawford logró sumar 5 puntos y 3 asistencias en un ratito.

Cuando se retiró, su equipo estaba al frente por 42-37. Al término de la primera mitad, los Nets sorprenden a los Bucks de Giannis Antetokounmpo por 73-65, con un recital de triples (14-32) y 17 puntos de Timothe Luwawu-Cabarrot.

damn, Jamal Crawford walks off the court with an apparent injury pic.twitter.com/AyTv96kTR3