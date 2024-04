SPB: Michael Carrera se pronunció sobre su vinculación con Cocodrilos para la temporada 2024

Michael Carrera es posiblemente el mejor jugador que tiene el baloncesto venezolano en la actualidad, pues el alero destacó en los últimos años dentro de la LEB Oro de España, donde incluso fue nombrado MVP.

Además, durante unos meses defendió los colores de Gran Canarias en la Liga ACB, considerada la segunda mejor del mundo después de la NBA. Tras su pasaje por el campeonato ibérico, Carrera volvió a Venezuela para disputar la recta final de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) con Gladiadores de Anzoátegui, conjunto con el cual logró el título ante Guaros de Lara.

Luego de obtener el campeonato, el anzoatiguense representó al país en el Mundial celebrado a mediados del 2023 en Japón, Indonesia y Filipinas. Allí apenas jugó dos partidos al lesionarse frente a Cabo Verde en el segundo juego de la fase de grupos. En ese lapso promedió 7.5 puntos y 4.5 rebotes en 22.7 minutos.

Michael Carrera todavía sigue sin equipo para la SPB 2024

Ahora, con dos semanas para que se dé inicio a la temporada 2024 de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) todavía no se conoce el destino de Michael Carrera. Incluso, a primeras horas de este domingo 14 de abril hubo un rumor sobre su posible llegada a Cocodrilos de Caracas. Sin embargo, horas más tarde el propio jugador se encargó de desmentir la situación.

"Caramba, hace rato me alegraron el día con un rumor que hasta el momento es falso: no he firmado contrato con ningún equipo, para jugar la SPB 2024", escribió en una publicación mediante su cuenta personal de X.

Todavía quedará esperar para saber cuál será el equipo que defenderá Carrera en 2024. Los dos últimos años defendió los colores de Gladiadores de Anzoátegui. Previamente jugó para Supersónicos de Miranda, Trotamundos de Carabobo y Guaiqueríes de Margarita.