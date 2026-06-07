SPB: Cocodrilos vs Guaiqueríes definen hoy su pase a la final por Meridiano Televisión

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La Superliga Profesional de Baloncesto está llegando a su etapa decisiva. Este domingo 7 de junio vuelven a verse Cocodrilos de Caracas vs Guaiqueríes de Margarita en el séptimo y decisivo de semifinales. Un juego que será transmitido desde las 6:00 pm por Meridiano Televisión.

La serie semifinal de la SPB alcanza su punto máximo de tensión este domingo. Tras una batalla épica, tanto Cocodrilos como Guaiqueríes llegan igualados 3-3, obligando al 7mo juego de la serie, encuentro que definirá al segundo clasificado a la Final contra Marinos de Anzoátegui.

Cocodrilos vs Guaiqueríes está programado para las 6:00 pm en el Gimnasio José Beracasa, en Caracas. La sede de Cocodrilos, donde ganó sus último 5 juegos y 4 de 5 contra su rival de Margarita. El duelo será transmitido por Meridiano Televisión y Meridiano Streaming.

Cronología de la Semifinal entre Cocodrilos de Caracas vs Guaiqueríes de Margarita

La serie semifinal entre Cocodrilos de Caracas vs Guaiqueríes de Margarita ha demostrado una paridad absoluta. Ambos quintetos han planteado estrategias enfocadas en una defensa física y rigurosa, lo que ha convertido cada compromiso en un duelo de alta intensidad.

El desenlace de esta llave se ha cimentado en los detalles mínimos, con marcadores cerrados y alternancia constante en el dominio del juego. La capacidad de ejecución en los segundos finales y el timing de cada posesión han sido los factores determinantes para el séptimo y decisivo.

Cronología de la semifinal entre Cocodrilos vs Guaiqueríes: