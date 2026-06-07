SPB: Cocodrilos logra una agónica victoria para forzar el séptimo juego con Guaiqueríes

De manera oficial, el segundo finalista de esta temporada 2026 de la SPB se definirá en un vibrante e imperdible séptimo juego. Y es que durante este sábado, Cocodrilos de Caracas cumplió ante su gente para imponerse por 64-61 a Guaiqueríes de Margarita para igualar la serie.
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Emociones de principio a fin en el PNU
El elenco saurio inició la partida con intenciones de arrollar a su rival, ya que se encontraba en la necesidad de ganar sí o sí para no quedar eliminado. Fue gracias a esa intensidad en los primeros compases del compromiso que terminaron arriba por 19-14 en el primer cuarto.
Sin embargo, la Tribu tuvo un segundo parcial casi perfecto en todas sus facetas, al punto de forzar varios errores del rival y concretar sus respectivos ataques. Justamente, ellos se quedaron con la ventaja por 24-21 gracias a unos segundos finales de inspiración por parte de Gelvis Solano.
Respecto al tercer cuarto, los margariteños salieron airosos por 11-8 para irse arriba en la pizarra por uno de diferencia, algo que los habría motivado a salir con todo en el último cuarto. No obstante, los capitalinos remontaron a falta de un minuto gracias a dos canastas de Luis Montero y dos tiros libres de Luis Colón.
De esta manera, Cocodrilos de Caracas y Guaiqueríes de Margarita decidirán en el juego siete quién avanza a la gran final de la SPB, donde ya espera Marinos de Anzoátegui. El choque se realizará este domingo nuevamente en el PNU.
Mejores anotadores de Cocodrilos de Caracas
- Luis Montero | 18 puntos | 8 rebotes | 1 asistencia
- Luis Colón | 17 puntos | 3 rebotes | 2 asistencias
- Jalon Miller | 11 puntos | 13 rebotes | 2 asistencias
Mejores anotadores de Guaiqueríes de Margarita
- Pedro Chourio | 15 puntos | 9 rebotes | 2 asistencias
- Gelvis Solano | 12 puntos | 4 rebotes
- Juan Guerrero | 8 puntos | 11 rebotes