SPB

SPB: Cocodrilos logra una agónica victoria para forzar el séptimo juego con Guaiqueríes

Las emociones del juego 6 de las semifinales entre capitalinos y margariteños se vivieron a través de las pantallas de Meridiano Televisión

Por

Theoscar Mogollón González
Sabado, 06 de junio de 2026 a las 08:48 pm
SPB: Cocodrilos logra una agónica victoria para forzar el séptimo juego con Guaiqueríes
Foto: @cocodrilosbbc
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De manera oficial, el segundo finalista de esta temporada 2026 de la SPB se definirá en un vibrante e imperdible séptimo juego. Y es que durante este sábado, Cocodrilos de Caracas cumplió ante su gente para imponerse por 64-61 a Guaiqueríes de Margarita para igualar la serie.

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Emociones de principio a fin en el PNU

El elenco saurio inició la partida con intenciones de arrollar a su rival, ya que se encontraba en la necesidad de ganar sí o sí para no quedar eliminado. Fue gracias a esa intensidad en los primeros compases del compromiso que terminaron arriba por 19-14 en el primer cuarto.

Sin embargo, la Tribu tuvo un segundo parcial casi perfecto en todas sus facetas, al punto de forzar varios errores del rival y concretar sus respectivos ataques. Justamente, ellos se quedaron con la ventaja por 24-21 gracias a unos segundos finales de inspiración por parte de Gelvis Solano.

Respecto al tercer cuarto, los margariteños salieron airosos por 11-8 para irse arriba en la pizarra por uno de diferencia, algo que los habría motivado a salir con todo en el último cuarto. No obstante, los capitalinos remontaron a falta de un minuto gracias a dos canastas de Luis Montero y dos tiros libres de Luis Colón.

De esta manera, Cocodrilos de Caracas y Guaiqueríes de Margarita decidirán en el juego siete quién avanza a la gran final de la SPB, donde ya espera Marinos de Anzoátegui. El choque se realizará este domingo nuevamente en el PNU.

Mejores anotadores de Cocodrilos de Caracas

  • Luis Montero | 18 puntos | 8 rebotes | 1 asistencia
  • Luis Colón | 17 puntos | 3 rebotes | 2 asistencias
  • Jalon Miller | 11 puntos | 13 rebotes | 2 asistencias

Mejores anotadores de Guaiqueríes de Margarita

  • Pedro Chourio | 15 puntos | 9 rebotes | 2 asistencias
  • Gelvis Solano | 12 puntos | 4 rebotes
  • Juan Guerrero | 8 puntos | 11 rebotes

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