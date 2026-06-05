SPB: ¡Con autoridad! Marinos destrona al campeón y se mete en la final

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Luego de nueve temporadas, Marinos de Anzoátegui consiguió avanzar nuevamente a las finales de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB), luego de superar en cinco desafíos a los actuales campeones, Gaiteros del Zulia.

El "Acorazado Oriental" no quería que la serie regresara a Maracaibo y decidieron ponerle punto y final tras un intenso desafío en Gimnasio Luis Ramos "(la caldera del diablo) que disfrutaste a través de las pantallas de Meridiano Televisión, el cual quedó con un resultado final de 79-77 a favor de los locales, para dejar la serie 4-1.

Resumen:

Los visitantes tuvieron una primera mitad bastante productiva con 25 puntos y 21 en el primero y segundo cuarto respectivamente. Mientras que Marinos fue calibrando poco a poco, con 18 unidades en cada uno de los dos primeros tramos para irse al descanso abajo 36-46.

Sin embargo, hicieron los ajustes en su defensa para partir de allí con su remontada. En el tercer cuarto voltearon el marcador, luego de sumar 25 canastas y permitir apenas 12 a Gaiteros. Aunado a eso, mantuvieron la pequeña diferencia con 18 puntos más en el periodo final, aceptando uno más que ellos (19), pero no fue suficiente para que los igualaran.

Marinos espera rival

El jugador más destacado del encuentro fue el importado Malik Dime con un doble-doble de 16 aciertos y 11 rebotes. Además, repartió una asistencia durante sus 35 minutos en cancha.

Ahora, el "Acorazado oriental" espera rival entre Cocodrilos de Caracas y Guaqueríes de Margarita, en una serie que domina la "Tribu" 3-2, hasta el momento.