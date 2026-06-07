SPB: ¿Se impondrá el invicto de Cocodrilos o la paternidad de Guaiqueríes?

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El baloncesto venezolano vivirá una noche electrizante en el Parque Naciones Unidas y a través de Meridiano Televisión y todas sus plataformas. Cocodrilos de Caracas y Guaiqueríes de Margarita definirán en un decisivo Juego 7 al segundo finalista de la SPB. Este choque de trenes pone frente a frente dos realidades estadísticas imponentes. ¿Qué pesará más en el tabloncillo?

El "Pantano" es inexpugnable (El 17-0 de Cocodrilos)

Para Cocodrilos, su casa ha sido un territorio infranqueable esta temporada. El conjunto de la capital llega a este compromiso de vida o muerte con un récord perfecto de 17 victorias y 0 derrotas en el PNU.

Respaldados por la asfixiante presión de su fanaticada y una intensidad defensiva impecable en su feudo, los saurios confían en que su localía será el factor clave para sellar el boleto a la Gran Final. A esto le sumamos un registro de 4-0 este año ante Guaiqueríes en este feudo.

La mística de playoffs (El 7-1 de Guaiqueríes)

Del otro lado de la moneda está el peso de la historia. Al revisar los libros del baloncesto nacional, la Tribu ostenta una notable paternidad en postemporada sobre los caraqueños, con un balance vitalicio de 7-1 en series de playoffs. Guaiqueríes sabe cómo ganar compromisos límite bajo máxima presión y ya ha celebrado campeonatos definitivos en el propio PNU (como en 2007), lo que inyecta una enorme dosis de confianza en el camerino insular.

El escenario está listo para un desenlace épico: o se mantiene el invicto más dominante del año en la capital, o la Tribu vuelve a hacer valer su ley histórica en playoffs. Todo esto lo podrás disfrutar a través de la multiplataforma de Meridiano.