Reacción demoledora: Cocodrilos sella el primer duelo ante la tribu margariteña

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Cocodrilos de Caracas hizo vibrar el Parque Naciones Unidas al dar el primer golpe en las semifinales de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB). El conjunto saurio defendió con éxito su emblemática localía, conocida popularmente como el "Pantano", para llevarse el primer triunfo.

Con un sólido marcador final de 80-68, el equipo capitalino superó a Guaiqueríes de Margarita en un emocionante encuentro. Esta victoria inicial es un paso fundamental para las aspiraciones del conjunto de Caracas de alcanzar la Gran Final del torneo.

Un inicio reñido y de mucha fricción

El partido comenzó con un ritmo intenso, favoreciendo a los locales, que cerraron el primer cuarto con una ventaja de 15-11. En este tramo inicial destacaron las actuaciones ofensivas de Luis Colón, el veterano Luis Bethelmy y Yohanner Sifontes.

Cada uno de estos jugadores aportó cinco puntos vitales en el arranque, mostrando una ofensiva equilibrada. En la pintura, el trabajo de rebotes estuvo liderado por Sifontes, el dominicano Luis Montero y el pívot Willie Reed.

Sin embargo, "la tribu" margariteña no se quedó de brazos cruzados y ajustó su estrategia para el segundo periodo. Conducidos por el talento de Gelvis Solano y José Ascanio, la visita logró llevarse el segundo parcial por 24-19.

El destacado aporte del banquillo insular, que sumó 18 unidades rápidas, cambió el impulso del juego. Esto permitió a Guaiqueríes irse al descanso del medio tiempo ganando por la mínima diferencia, 35-34.

Remontada del saurio y quiebre definitivo

Tras el paso por los vestuarios, el tercer cuarto se convirtió en un verdadero duelo de estrategias y resistencia física. Cocodrilos tuvo que venir de atrás en los minutos finales de este parcial para imponerse 21-19 y recuperar el control.

Esta oportuna reacción les permitió entrar a los últimos diez minutos del compromiso con una ajustada ventaja de 55-54 en la pizarra. La tensión en la cancha era evidente, pero el equipo de casa supo manejar mejor la presión del cierre.

Durante el último cuarto, el quinteto capitalino sacó a relucir su mejor versión tanto a nivel ofensivo como defensivo. Desde el arranque del periodo decisivo, Cocodrilos se despegó en el marcador y dominó a placer a la defensa rival.

Con un contundente parcial de 25-14, lograron la mayor ventaja de todo el choque para sellar definitivamente la victoria. Guaiqueríes no encontró respuestas ante la férrea defensa caraqueña en los minutos más críticos del partido.

Las figuras de la noche

El éxito del equipo caraqueño estuvo respaldado por brillantes actuaciones individuales, lideradas por el importado Willie Reed. El jugador estadounidense se erigió como la principal arma ofensiva, culminando como máximo anotador con 16 puntos.

Por su parte, Luis Colón firmó una noche redonda y muy completa para la causa local. Registró 15 unidades, bajó cinco rebotes y repartió cinco asistencias para mantener el flujo del balón en ataque.

El trabajo sucio y la lucha bajo los tableros tuvieron el sello inconfundible de Luis Montero, quien capturó 13 rebotes, 12 de ellos defensivos. A su lado, Yohanner Sifontes rozó el ansiado doble-doble al culminar con nueve puntos y ocho rebotes.

Con este despliegue de talento, Cocodrilos de Caracas demostró su profundidad en la plantilla y la fortaleza de jugar ante su afición. Ahora, buscarán mantener este impulso positivo para acercarse cada vez más a la disputa por el campeonato.