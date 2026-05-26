Las chamas de la U18 listas para la Americup

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La selección de baloncesto U18 de Venezuela compartió con los medios de comunicación en un encuentro previo a su viaje a Irapuato, México, donde disputará la FIBA AmeriCup Femenina de la categoría. El cuerpo técnico y las jugadoras compartieron sus impresiones sobre la preparación en el Poliedrito y el gran objetivo del torneo: conquistar un boleto al Mundial U19.

¿Qué dice la coach?

La seleccionadora nacional, Luz Vargas, lideró el encuentro con los medios, acompañada por varias de las jugadoras que se encuentran en la preselección. Vargas ofreció detalles sobre la evolución del conjunto durante las semanas de concentración y resaltó la identidad de juego que identificará a las "chamas" en el tabloncillo internacional.

"Hemos consolidado una filosofía basada en una defensa asfixiante y transiciones rápidas. Sabemos que la AmeriCup exige el máximo nivel, pero Venezuela va con la firme convicción de competir de tú a tú contra cualquier rival y buscar ese cupo al Mundial", afirmó la estratega.

Preparación de primer nivel en el Poliedrito

El combinado nacional completó intensas sesiones de trabajo en el Centro Nacional de Alto Rendimiento para el Baloncesto, "El Poliedrito", en Caracas. El enfoque del plan de entrenamientos combinó pruebas médicas, exigencia física en el gimnasio y ajustes tácticos en cancha para alcanzar la cohesión grupal necesaria.

La escolta Astrid Inojosa, quien viene de formar parte del Quinteto Ideal en el pasado Sudamericano, tomó la palabra en representación de la plantilla para reflejar el compromiso del grupo.

“Vestir la camiseta de Venezuela es el orgullo más grande. El cuerpo técnico nos ha inculcado que no podemos descuidar los pequeños detalles. Tenemos que jugar unidas, paso a paso, y asumir cada compromiso de la fase de grupos como si fuera una final”, apuntó Inojosa.

La ruta hacia la Copa del Mundo FIBA U19

El torneo continental, que se celebrará en tierras mexicanas, otorgará cuatro boletos directos a la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA U19. Venezuela iniciará su camino en el Grupo A, donde medirá fuerzas ante las selecciones de República Dominicana, Puerto Rico y Canadá.

