Selección de baloncesto U18 se reporta lista para la FIBA AmeriCup

Suscríbete a nuestros canales

La selección de baloncesto U18 de Venezuela afina los últimos detalles antes de su viaje para disputar la FIBA AmeriCup de la categoría. En un encuentro con los medios de comunicación marcado por el optimismo, el cuerpo técnico y los jugadores compartieron sus expectativas sobre el exigente torneo continental que otorga cupos al Mundial Sub-19.

Los protagonistas hablan

El seleccionador nacional, Yonaicker Ecker, encabezó la rueda de prensa junto a una delegación de jóvenes atletas para ofrecer detalles sobre la intensa preparación del equipo. El estratega vinotinto destacó la evolución del grupo y la identidad táctica que buscarán plasmar en el tabloncillo:

"Este es un grupo con mucho talento. Nos sorprende y nos entusiasma ver cómo han evolucionado, lo que han crecido a nivel físico y mental, pero sobre todo su entrega tremenda. Hemos trabajado en base a una defensa intensa y transiciones rápidas. Sabemos el nivel de los rivales que enfrentaremos en la AmeriCup, pero Venezuela va con la firme convicción de competir al máximo y buscar ese cupo al Mundial", enfatizó Ecker.

Así fue la preparación de la Vinotinto de las alturas

La preparación de la selección de baloncesto U18 de Venezuela incluyó un riguroso módulo de entrenamientos de casi dos meses concentrados en el Poliedrito, en Caracas. El enfoque principal estuvo en la cohesión grupal, el ritmo de juego y la exigencia física.

Los jugadores de la preselección nacional también compartieron sus impresiones sobre este proceso de primer nivel. El ala-pívot Kevin Gutiérrez reflejó el compromiso de la plantilla:

“Es un orgullo vestir la camiseta de la selección. Nací y me formé en Venezuela, por eso lo es todo para mí. Tenemos que saber llevar los juegos paso a paso, no quedarnos en las cosas pequeñas. Pensar que cada juego es una final y estar enfocados al 100%. Tenemos que estar muy unidos; el coach siempre nos lo remarca”, aclaró Kevin Gutiérrez.

El gran objetivo

La meta principal del combinado criollo está clara: el torneo continental otorga cuatro boletos para la Copa del Mundo de Baloncesto FIBA U19. La delegación venezolana partirá rumbo a la sede de la AmeriCup, León, México donde se enfrentará a: República Dominicana, Canadá y Puerto Rico para afinar los últimos detalles antes de su ansiado debut.

La Federación Venezolana de Baloncesto (FVB) invitó a toda la fanaticada a seguir de cerca la ruta de estos jóvenes, quienes representan el futuro brillante del baloncesto venezolano.

Cabe recordar que hubo un cambio respecto al formato de clasificación. Ahora los dos mejores de cada grupo avanzan directo a semifinales y tienen un cupo mundialista y los segundos y terceros de cada grupo se enfrentan en choques de cuartos de final y los clasificados van a semis y se clasifican al Mundial.

Preselección masculina

Williams Anillo

Diego Soto

Richard Segovia

Deiker Torres

Samuel Niño

José Lara

Juan Perdomo

Isaac Montero

Antonio Jiménez

Bryan Gómez

Kevin Gutiérrez

Jefferson Sánchez

Extranjero