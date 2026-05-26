SPB: Donta Smith vuelve a Marinos ¿Recuerdas sus números con los orientales?

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El draft de refuerzos de las semifinales de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) se llevó a cabo este lunes y una de las noticias más satisfactorias entre los fanáticos de Marinos de Anzoátegui fue la inclusión de Donta Smith, quien hace 15 fue el héroe en el título de los orientales y repasaremos cómo le fue en esa primera experiencia con ellos, la cual estuvo llena de gloria.

El "Acorazado Oriental" buscará conseguir un nuevo título en el baloncesto venezolano desde 2015 y para ello, adquirieron al "Vampiro" como su refuerzo criollo y a Juan Suero entre los importados.

¿Cómo le fue a Donta Smith en su primera etapa con Marinos de Anzoátegui?

Smith jugó durante dos campañas con Marinos (2010 y 2011), justo en el prime de la rivalidad con Cocodrilos de Caracas, siendo campeón y MVP de las finales en 2011 por su brillante actuación.

Durante esas dos campañas, el "Vampiro" acumuló 56 desafíos, con un promedio de 17.0 puntos por partido, aunado a 2.9 asistencias, 6.1 rebotes igualmente por encuentro. En ese lapso, disputó dos instancias decisivas y se proclamó en una de ellas, la mencionada de 2011. Estos datos de acuerdo a la información emitida por el periodista Alejandro Fernández.

¿Podrá Donta Smith lograr otra actuación heroica 15 años después?

Si bien, el tiempo pasa factura y 15 años es un periodo claramente largo, Donta espera, ahora desde la experiencia, volver ser importante en la plantilla oriental en condición de refuerzo.

Las semifinales de Marinos inician este jueves, 28 de mayo, y su rival será Gaiteros del Zulia, actuales monarcas. Recuerda que la emoción de la SPB en su etapa cumbre, la vives a través de las pantallas de Meridiano Televisión.