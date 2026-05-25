SPB: Luis Montero vuelve a ser el MVP de Cocodrilos y se alza como el más destacado de los cuartos de final

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El dominicano Luis Montero volvió a demostrar por qué es una de las figuras más determinantes del baloncesto venezolano, tras ser elegido Jugador Más Valioso de los cuartos de final de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB). Su desempeño integral resultó clave para que Cocodrilos de Caracas avanzara con autoridad en una de las fases más exigentes del torneo.

A lo largo de la serie, Montero sobresalió “por encima del resto” gracias a su impacto en múltiples facetas del juego, combinando anotación, rebotes y generación ofensiva. Su capacidad para influir en ambos costados de la cancha lo convirtió en el motor del conjunto saurio, reafirmando su condición de líder dentro del tabloncillo.

Luis Montero, un MVP ante Pioneros

En total, el "Fantasma" promedió 17.6 puntos y 10.6 rebotes por partido, además de una muy buena cifra de 5.8 asistencias por juego, siendo la bujía que llevó a Cocodrilos a superar a Pioneros en cinco juegos.

El rendimiento del alero dominicano no solo se tradujo en estadísticas, sino también en momentos decisivos durante la serie ante Pioneros del Ávila. Su consistencia permitió a Cocodrilos inclinar la balanza en partidos cerrados, consolidando su avance a semifinales y evidenciando su peso específico en instancias de alta presión.

Este reconocimiento ratifica la temporada estelar de Montero, quien ya había sido protagonista en la fase regular. Su elección como MVP de los cuartos de final refuerza su candidatura como figura central del campeonato y lo posiciona como pieza clave en las aspiraciones de título de Cocodrilos de Caracas.