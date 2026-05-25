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SPB: ¡Refuerzos de lujo! Así quedó el Draft de semifinales

Los cuatro equipos clasificados hicieron sus respectivas escogencias para la venidera ronda

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Meridiano

Lunes, 25 de mayo de 2026 a las 02:30 pm
SPB: ¡Refuerzos de lujo! Así quedó el Draft de semifinales
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Este lunes 25 de mayo se realizó el Draft de refuerzos y sustituciones previas a la semifinal de la SPB 2026. Donde los cuatro equipos clasificados: Gaiteros, Cocodrilos, Guaiqueríes y Marinos eligieron a los jugadores que los reforzarán en la siguiente instancia. 

El orden de escogencia de esta instancia quedó de la siguiente forma: 1- Gaiteros del Zulia, 2- Cocodrilos de Caracas, 3- Guaiqueríes de Margarita, 4- Marinos de Anzoátegui

Así quedó el Draft de refuerzos para las semifinales de la SPB

1- Gaiteros del Zulia seleccionó a Windi Graterol 

2- Cocodrilos de Caracas seleccionó a Yohanner Sifontes 

3- Guaiqueríes de Margarita seleccionó a James Reese V

4- Marinos de Anzoátegui seleccionó a Juan Suero  

Segunda ronda

5- Marinos de Anzoátegui seleccionó a Donta Smith

6- Guaiqueríes de Margarita seleccionó a Miguel Ruíz

7- Cocodrilos de Caracas pasó

8- Gaiteros del Zulia pasó

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