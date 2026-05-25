SPB: ¡Refuerzos de lujo! Así quedó el Draft de semifinales

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Este lunes 25 de mayo se realizó el Draft de refuerzos y sustituciones previas a la semifinal de la SPB 2026. Donde los cuatro equipos clasificados: Gaiteros, Cocodrilos, Guaiqueríes y Marinos eligieron a los jugadores que los reforzarán en la siguiente instancia.

El orden de escogencia de esta instancia quedó de la siguiente forma: 1- Gaiteros del Zulia, 2- Cocodrilos de Caracas, 3- Guaiqueríes de Margarita, 4- Marinos de Anzoátegui

Así quedó el Draft de refuerzos para las semifinales de la SPB

1- Gaiteros del Zulia seleccionó a Windi Graterol

2- Cocodrilos de Caracas seleccionó a Yohanner Sifontes

3- Guaiqueríes de Margarita seleccionó a James Reese V

4- Marinos de Anzoátegui seleccionó a Juan Suero

Segunda ronda

5- Marinos de Anzoátegui seleccionó a Donta Smith

6- Guaiqueríes de Margarita seleccionó a Miguel Ruíz

7- Cocodrilos de Caracas pasó

8- Gaiteros del Zulia pasó