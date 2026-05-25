SPB: ¡Refuerzos de lujo! Así quedó el Draft de semifinales

Este lunes 25 de mayo se realizó el Draft de refuerzos y sustituciones previas a la semifinal de la SPB 2026. Donde los cuatro equipos clasificados: Gaiteros, Cocodrilos, Guaiqueríes y Marinos eligieron a los jugadores que los reforzarán en la siguiente instancia.
El orden de escogencia de esta instancia quedó de la siguiente forma: 1- Gaiteros del Zulia, 2- Cocodrilos de Caracas, 3- Guaiqueríes de Margarita, 4- Marinos de Anzoátegui
Así quedó el Draft de refuerzos para las semifinales de la SPB
1- Gaiteros del Zulia seleccionó a Windi Graterol
2- Cocodrilos de Caracas seleccionó a Yohanner Sifontes
3- Guaiqueríes de Margarita seleccionó a James Reese V
4- Marinos de Anzoátegui seleccionó a Juan Suero
Segunda ronda
5- Marinos de Anzoátegui seleccionó a Donta Smith
6- Guaiqueríes de Margarita seleccionó a Miguel Ruíz
7- Cocodrilos de Caracas pasó
8- Gaiteros del Zulia pasó