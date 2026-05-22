¡Épica remontada en La Caldera! Marinos elimina a Spartans y avanza a semifinales de la SPB

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El baloncesto venezolano vivió una de sus jornadas más memorables en la presente postemporada de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB). Lo que parecía una victoria cómoda en territorio ajeno terminó transformándose en una demostración de orgullo y jerarquía, consolidando la mística que siempre acompaña a los grandes espectáculos del tabloncillo nacional.

El Gimnasio Luis Ramos de Puerto La Cruz, conocido históricamente como "La Caldera", fue testigo de cómo Marinos de Anzoátegui vino de atrás para sellar un triunfo agónico con marcador de 86-84 frente a Spartans Distrito Capital. La escuadra capitalina llegó a dominar el compromiso con una ventaja de 13 al iniciar el último período, y de hecho contó con la última posesión del partido para ganarlo, pero la implacable defensa naval frustró sus aspiraciones en el último segundo.

El quinteto abridor hace historia en el tabloncillo

El éxito del "Acorazado Orientales" se fundamentó en un rendimiento colectivo impecable, donde los cinco jugadores titulares superaron la doble decena anotadora. El norteamericano KJ McDaniels lideró el ataque con 23 puntos y 8 rebotes, mostrando el camino de la remontada con canastas de alta factura en los momentos de mayor presión.

Sin embargo, el factor que terminó desquiciando la estrategia de Spartans fue el dominio absoluto en la pintura del pívot senegalés Malik Dime. Su actuación rozó lo espectacular al registrar 16 unidades, bloquear balones cruciales en defensa y, sobre todo, capturar 20 rebotes, una cifra récord que maniató las segundas oportunidades de la visita. Michael Bryson también aportó 14 tantos a la causa, neutralizando el enorme esfuerzo ofensivo del dominicano Juan Suero, quien comandó a los capitalinos con 22 puntos.

Con este resultado, Marinos de Anzoátegui liquida la eliminatoria, sella su boleto directo a las semifinales de la SPB y desata la euforia en Anzoátegui. Spartans Distrito Capital, a pesar de su entrega en el tabloncillo, se despide de la temporada tras no poder contener la embestida final de un "Acorazado" que vuelve a inscribir su nombre entre los cuatro mejores del país.

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