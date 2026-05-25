Guaiqueríes y Gaiteros completan el cuadro de semifinales de la SPB

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Las semifinales de la temporada 2026 de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) ya están definidas. Y es que solo era cuestión de otros dos equipos para completar el cuadro, algo que se concretó durante este domingo con las respectivas victorias de Guaiqueríes de Margarita y Gaiteros del Zulia en el juego 6 de los cuartos de final.

La localía pesó en Margarita y Maracaibo

El Guaiqueríes Arena presenció un duelo intenso y parejo de principio a fin, donde al final Guaiqueríes triunfó por 87-83 sobre Trotamundos de Carabobo. Acá, el tercer cuarto fue clave para la Tribu ya que sacaron hasta seis puntos de ventaja. Entre las máximas figuras locales destacaron Pedro Chourio (30 puntos) y Gelvis Solano (27 puntos).

Por su parte, el Gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte vivió otro careo emocionante que concluyó con una victoria sólida de Gaiteros por 100-76 ante Brillantes del Zulia. Los actuales monarcas de la SPB dominaron a placer los tres primeros parciales para sacar un amplio margen en la pizarra. Tanto Nahziah Carter como Jesse Zarzuela se encargaron de liderar las acciones tras anotar 26 puntos cada uno.

Con estos dos últimos clasificados, las semifinales de la SPB contarán con par de juegos que desde ya lucen imperdibles: Marinos de Anzoátegui vs Gaiteros del Zulia, y Cocodrilos de Caracas vs Guaiqueríes de Margarita.