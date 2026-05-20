SPB: El gigante de 2.18 metros vuelve a la liga para reforzar a Guaiqueríes

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En busca de detener con la embestida de Trotamundos de Carabobo, Guaiqueríes de Margarita ha confirmado la presencia de Enrique Medina Roa para la recta final de la temporada 2026 de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) con la intención de prosperar en las fases decisivas de los tabloncillos criollos.

El jugador de 2.18 metros de estatura se une a "La Tribu" luego de finalizar su temporada con la Spanish Basketball Academy de la Segunda FEB en España. El joven jugador llega con la misión de aportar energía, presencia defensiva y convertirse en una pieza importante dentro de la pintura para La Tribu en esta campaña.

Medina añadirá tamaño y fortaleza al equipo margariteño. Su capacidad para proteger el aro y dominar cerca del canasto genera grandes expectativas, mientras Guaiqueríes suma una presencia intimidante que puede marcar diferencia en ambos lados de la cancha.

Guaiqueríes presenta a Enrique Medina como nuevo refuerzo

En la temporada 2025 de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB), Enrique Medina Roa disputó su segunda campaña en Venezuela, principalmente con Guaiqueríes de Margarita (llegó cedido en abril de 2025 tras pasar por Gaiteros del Zulia/Héroes de Falcón).

Tras 11 partidos jugados (sin titularidades), promedió 3.5 puntos, 2.5 rebotes, 0.4 bloqueos y 0.2 robos en 8.9 minutos por encuentro. Mostró un eficiente 70.6% en tiros de campo (principalmente cerca del aro) y 56% desde la línea de libres, aportando como pívot de rotación con presencia física y defensa en la pintura.

En esta pasantía con Guaiqueríes registró un total aproximado de 38 puntos y 27 rebotes en la liga. Esta temporada le sirvió para seguir ganando rodaje en el exigente ambiente de la SPB antes de dar el salto a la G-League (seleccionado en el Draft Internacional 2025). Sus números reflejan progresión respecto a su debut en 2024, aunque aún con minutos controlados por su juventud (21 años) y proyección internacional.