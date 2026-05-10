SPB: ¡El rey del robo! Luis "Tapipa" Duarte repite como Defensor del Año

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Lo de Luis "Tapipa" Duarte ya no es sorpresa, es una dictadura defensiva. Por segundo año consecutivo, el alero mirandino se llevó el premio al Defensor del Año de la SPB 2026, reafirmando que no hay nadie en el circuito que condicione tanto el ataque rival como él.

Lograr este galardón una vez es un reto, pero hacerlo en temporadas seguidas coloca a "Tapipa" en un escalafón de élite. Duarte se ha convertido en esa pieza de pesadilla que ningún anotador quiere tener de frente, combinando una lectura de juego privilegiada con una capacidad atlética que le permite cubrir todo el tabloncillo.

El terror de los atacantes

La estadística de Duarte no solo se lee, se siente en la frustración de sus oponentes. Durante esta campaña, sus números defensivos fueron el pilar que sostuvo a su equipo en los momentos más críticos:

Líder en robos: Promedió unos asfixiantes 3.8 balones recuperados por partido, siempre castigando cualquier descuido en el drible rival.

Protección del aro: Pese a ser un jugador de perímetro, dejó una media de 0.4 bloqueos , apareciendo como un "auxilio" inesperado para proteger la pintura.

Presencia física: Capturó 6 rebotes defensivos y 7.7 en total por encuentro, asegurando la posesión y cortando segundas oportunidades.

Versatilidad: Fue capaz de marcar desde bases rápidos hasta internos más pesados, manteniendo una de las calificaciones de eficiencia defensiva más altas de toda la liga.

Con este "back-to-back", Luis Duarte deja claro que, aunque el baloncesto se gane anotando puntos, los campeonatos y el respeto se construyen atrás. El "Muro de la SPB" tiene nombre y apellido, y por ahora, parece no tener intención de ceder su trono a pesar de las buenas labores Malik Dime y Kelby Kramer en este apartado.