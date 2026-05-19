Jornada de infarto en la SPB: Así se jugará el crucial Juego 4 de los Playoffs 2026

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La emoción de la Postemporada de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) 2026 está en su punto máximo. Este martes 19 de mayo, la duela vibrará con cuatro compromisos cruciales. Todos los encuentros corresponden al decisivo Juego 4, programados para arrancar en simultáneo a las 07:00 PM.

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Calendario y sedes: ¿Dónde se juega hoy la SPB?

La jornada del día promete emociones extremas en cuatro ciudades del país. Así se jugarán los encuentros:

Brillantes del Zulia vs. Gaiteros del Zulia (1-2) : Gimnasio "Pedro Elías Belisario Aponte", Maracaibo.

: Gimnasio "Pedro Elías Belisario Aponte", Maracaibo. Pioneros de Caracas vs. Cocodrilos de Caracas (1-2) : Gimnasio Mayor "Elio Estrada Paredes", Roca Tarpeya.

: Gimnasio Mayor "Elio Estrada Paredes", Roca Tarpeya. Marinos de Oriente vs. Spartans Distrito Capital (2-1) : Gimnasio "Luis Ramos", Eje Barcelona-Puerto La Cruz.

: Gimnasio "Luis Ramos", Eje Barcelona-Puerto La Cruz. Trotamundos de Carabobo vs. Guaiqueríes de Margarita (1-2): Forum de Valencia.

Cada serie se encuentra en un punto de no retorno. Los balances de cada serie demuestran el talento de cada equipo y lo reñido que está el camino hacia la gran final.

Disfruta la Postemporada SPB sin Preocupaciones gracias al BNC

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Beneficios de usar tu cuenta BNC en la temporada de baloncesto: