SPB: Trotamundos gana el primero ante Guaqueríes por Meridiano

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Durante este lunes se vivió la tercera jornada de los cuartos de final de la temporada 2026 en ella Superliga Profesional de Baloncesto y el duelo entre Trotamundos de Carabobo lo pudiste presenciar a través de las pantallas de Meridiano Televisión.

Esta jornada estuvo marcada por los "acaba invictos", debido a que todos los ganadores obtuvieron su primer lauro de su respectiva llave.

Trotamundos superó ampliamente a Guaqueríes

El duelo que viviste con los especialistas en deporte giró en una sola dirección porque Trotamundos superó con autoridad 73-56 a Guaqueríes de Margarita.

El más destacado en la ofensiva del "Expreso Azul" fue el importado Ricki Ledo, quien aportó 16 puntos, sumó cuatro rebotes, repartió dos asistencias y robó un balón.

Así quedaron los otros resultados de la jornada

En los otros escenarios, Brillantes ganó el primero de la serie contra Gaiteros con pizarra final de 80-76, para poner las cosas 2-1, todavía a favor de Gaiteros.

Por su parte, Spartans logró imponerse a Marinos en su ardiente casa con un marcador de 81-75, liderados por Kyle Foster, quien hizo 20 unidades.

En el último choque de la jornada, Anyeuri Castillo sacó la casta para ser el artífice de la victoria de Pioneros del Ávila 81-74 sobre Cocodrilos de Caracas para también quitarle el invicto al quitento capitalino.