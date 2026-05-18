¡Bombazo! Andrés Marrero vestirá la camiseta del Acorazado Oriental

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Marinos de Anzoátegui ha dado un golpe de autoridad en el mercado de fichajes con miras a la fase crucial de la temporada. La organización naval oficializó la contratación del criollo Andrés Marrero, un combo-guard de 1.95 metros de estatura que promete inyectar juventud, explosividad y una seria amenaza perimetral al esquema del equipo justo a tiempo para la Postemporada 2026 de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB).

El caraqueño, que destaca por su versatilidad en la conducción y el ataque, representa una apuesta de presente y futuro para la franquicia oriental, combinando un alto nivel competitivo en el tabloncillo con un perfil profesional ejemplar fuera de él.

Formación élite: Sello de la NCAA y la Vinotinto

Marrero no es un debutante cualquiera. Su juego se ha pulido en las exigentes canchas del baloncesto universitario estadounidense de la NCAA División I, donde acumuló un notable bagaje de 116 partidos disputados vistiendo las camisetas de los Merrimack Warriors y los La Salle Explorers.

Además de su recorrido en el norte, el base cuenta con ADN de selección. Ha sido una figura histórica en las categorías menores de la Vinotinto de las Alturas y ya sabe lo que es defender la camiseta de la selección absoluta de Venezuela, lo que garantiza que la presión de los escenarios internacionales no le es ajena.

Una pieza clave para el proyecto de renovación

La gerencia general de Marinos no ocultó su entusiasmo ante lo que consideran una contratación estratégica para las aspiraciones del club.

“La incorporación de Andrés Marrero representa uno de los fichajes de mayor proyección de la organización. Su llegada encaja en nuestro proyecto de renovación, apostando por talento joven, preparado y con experiencia en el exterior”, afirmó Gianni Patino, gerente general de la organización, resaltando el valor de sumar piezas con roce internacional al núcleo criollo.

El jugador tiene previsto arribar al país en el transcurso de esta semana para ponerse de inmediato bajo las órdenes del experimentado estratega Néstor “Mamá Osa” Salazar. Con la postemporada aqui, el cuerpo técnico buscará acoplar rápidamente a Marrero para aprovechar su dinamismo y tiro de larga distancia, elementos que podrían ser el factor X en las aspiraciones del "Acorazado" por levantar un nuevo campeonato.