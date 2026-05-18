SPB: Cocodrilos de Caracas se arma con el regreso de este letal importado

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Noticias alentadoras para la afición de Cocodrilos de Caracas. El equipo dirigido por Alfredo Madrid no solo ganó el pasado viernes 15 de abril para ponerse 2-0 arriba en la serie ante Pioneros del Ávila, sino que además se ha reforzado con un jugador sumamente importante para lo que resta de año.

Este lunes 18 de mayo, en la víspera del tercer duelo de la serie ante sus vecinos avileños, Cocodrilos ha anunciado la firma del pivot estadounidense Willie Reed, quien se incorpora de manera inmediata a la disciplina del conjunto saurio, para estar a las órdenes del coach desde este tercer compromiso ante Pioneros.

Willie Reed vuelve al "Pantano"

Mediante sus redes sociales y su sitio web, Cocodrilos de Caracas confirmó el regreso del norteamericano Willie Reed, quien ya supo ganarse a la exigente afición capitalina en la pasada campaña 2025 de la Superliga Profesional de Baloncesto.

"Reed, un imponente centro de 2.11 metros de estatura y 36 años de edad, regresa a la capital venezolana con la firme misión de aportar toda su jerarquía, capacidad reboteadora y solvencia defensiva en la pintura", reza el comunicado publicado por los caraqueños en el sitio web oficial de la franquicia.

Durante la temporada 2025 de la SPB, Willie Reed brilló al promediar 15.4 puntos y 9.7 rebotes por partido. Además, firmó una actuación sensacional e inolvidable de 33 puntos, 13 rebotes y un triple agónico para ganar ante Piratas de La Guaira. Un favorito de la afición que regresa para buscar el campeonato.