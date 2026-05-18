SPB 2026: Continúan los cuartos de final por Meridiano Televisión

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Por Andrea Matos Viveiros

La SPB sigue en su etapa más emocionante con los cuartos de final, una fase donde cada partido puede definir el destino de los equipos que sueñan con el campeonato.

Entre las series más atractivas destaca el enfrentamiento entre Cocodrilos de Caracas y Pioneros del Ávila, un duelo capitalino cargado de rivalidad, historia y orgullo deportivo. Además, Guaiqueríes de Margarita y Trotamundos de Carabobo reeditarán uno de los clásicos más tradicionales del baloncesto venezolano en una llave que promete máxima tensión.

Los aficionados también podrán seguir toda la acción de la SPB 2026 mediante plataformas como SimplePlus, InterGo, NetUno Go y Aba TV Go.

Agenda de la semana

LUNES 18 DE MAYO TROTAMUNDOS DE CARABOBO VS GUAIQUERÍES DE MARGARITA / INICIO 7:00 P.M.

/ INICIO 7:00 P.M. MARTES 19 DE MAYO PIONEROS DEL ÁVILA VS COCODRILOS DE CARACAS / INICIO 7:00 P.M.

La postemporada de la SPB 2026 se vive por Meridiano Televisión, el canal de los especialistas en deportes.