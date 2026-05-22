SPB: Cocodrilos y Marinos son los primeros equipos en avanzar a semifinales

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La postemporada 2026 de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) conoció este jueves a sus primeros clasificados para las semifinales. Ellos fueron Cocodrilos de Caracas y Marinos de Anzoátegui, quienes demostraron un dominio total sobre sus respectivos rivales tras cinco juegos en estos cuartos de final.

Cocodrilos y Marinos, grandes candidatos al título

En el compromiso que se desarrolló en el Gimnasio Elio Estrada Paredes, el conjunto saurio se recuperó de un inicio lento para certificar su clasificación con una victoria por 80-77 sobre Pioneros del Ávila. Allí, la figura ofensiva más determinante fue Luis Martínez tras concretar 21 puntos, mientras que Luis Montero colaboró con otras 15 unidades y unos ocho rebotes.

Por su parte, el Acorazado Oriental no la tuvo nada fácil en el Gimnasio Luis Ramos, ya que tuvo que sufrir para conseguir un triunfo ajustado por 86-84 sobre Spartans Distrito Capital. Los 23 puntos de Kevin Mcdaniels marcaron la diferencia, en tanto que Malik Dime consiguió hasta 20 rebotes para ser otra de las claves de su equipo.

Respecto a los otros resultados, Brillantes del Zulia derrotó 82-80 a Gaiteros del Zulia para forzar el sexto juego, una situación similar por la que pasó Guaiqueríes de Margarita luego de imponerse 75-64 a Trotamundos de Carabobo. Vale mencionar que estas dos series se reanudarán el próximo domingo 24 de mayo.