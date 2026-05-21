La SPB emite un comunicado tras los hechos de violencia del juego 4 de postemporada en Maracaibo

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El gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo vivió un capítulo lleno de intensidad, el pasado miércoles 20 de mayo, por el juego 4 de postemporada de la SPB. Allí, Gaiteros del Zulia se impuso con un ajustado marcador de 69-67 a Brillantes del Zulia, en lo que terminó siendo un final con tintes de violencia entre ambos conjuntos.

Dura sanción de la SPB

Luego de lo que fue un cierre de encuentro de infarto, varias personas se vieron involucradas en fuertes discusiones que llevaron a graves hechos de violencia. Ante esto, la Junta Directiva de la Superliga Profesional de Baloncesto (SPB) emitió un comunicado para informar sobre ciertas medidas.

En primera instancia se le prohibió total acceso por el resto del campeonato de la SPB, en su temporada 2026, a Omar Barrios (propietario de Gaiteros del Zulia), a su cónyuge y a su hijo Omar David Barrios.

Asimismo, Jackson Chourio (directivo de Brillantes del Zulia) y su cónyuge recibieron prohibición de acceso por lo que resta de la serie de cuartos de final entre ambos equipos.

Por su parte, con prohibición cautelar hasta pronunciamiento disciplinario quedaron Juan Andrés Barrios (jede de redes de Gaiteros), Juan Argüello (gerente de seguridad de Brillantes) y Bernardo Colmenarez (familiar del propietario de Brillantes).

Finalmente, el comunicado hizo énfasis en la prohibición del ingreso de guardaespaldas con armas de fuego a cualquier recinto de la SPB, a excepción de seguridad oficial de autoridades.

Cabe mencionar que este jueves se disputará el quinto compromiso entre Gaiteros del Zulia y Brillantes del Zulia, a partir de las 7:00 pm, en el mismo recinto.